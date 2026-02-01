밤사이 수도권 최대 10㎝ 폭설…월요일 출근길 비상

2일 오전까지 수도권에 최대 10cm의 폭설이 내리는 등 전국 대부분 지역에 많은 눈이 예보됐다. 월요일 출근길 곳곳이 빙판길로 변하거나 폭설로 차량이 고립될 수 있어 기상청은 주의를 당부했다.
1일 기상청에 따르면 다음 날 오전까지 전국 대부분 지역에 눈이 내리겠다. 예상 적설량은 서울·인천·경기 등 수도권은 최대 10cm, 대전 ·세종·충남·충북은 최대 8cm다. 특히 충북 일부 지역에는 최대 10cm, 강원 산지에는 15cm 이상 폭설이 내리는 곳도 있을 것으로 전망된다. 전북권은 최대 8cm, 경남북 내륙에는 최대 7cm의 눈이 내릴 것으로 보인다. 수도권 등 전국 대부분 지역에는 대설 예비특보가 발효됐다.
서울시는 1일 오후부터 강설 대응 2단계를 발령하고 비상근무에 돌입했다. 서울시는 눈이 쌓이면 시민들도 내 집 앞, 가게 앞 눈 치우기에 동참하고 차를 타고 눈길이나 빙판길을 지날 땐 체인이나 스노우타이어를 사용해달라고 당부했다.
2일 서울의 아침 최저기온은 영하 5도로 예보됐다. 눈이 그치면 3일부터는 기온이 점차 올라 평년 기온을 회복할 것으로 보인다. 하지만 주말부터는 다시 찬 공기가 내려오면서 영하 10도 안팎의 강추위가 찾아올 것으로 전망된다.
