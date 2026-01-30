[고양이 눈]겨울 산책

  • 동아일보

겨울 바다를 보러 나온 사람들이 해변가 산책로를 걷고 있네요. 바닷물 대신 펼쳐진 펄밭처럼 쉽지 않은 날도 있지만, 그래도 힘껏 헤쳐가야겠지요.

―인천 강화군 삼산면에서

#겨울바다#해변가#산책로#인천#강화군#삼산면
변영욱 기자 cut@donga.com
