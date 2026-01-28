본문으로 바로가기
고양이 눈
[고양이 눈]“응답하라, 공중전화”
동아일보
입력
2026-01-28 23:06
2026년 1월 28일 23시 06분
신원건 기자
‘공중전화’의 존재를 알리는 표지판 덕에 추억에 빠져듭니다. 외워둔 번호를 누르면 ‘딸깍’ 동전이 넘어가며 수화기 너머로 들리는 목소리. 뒷사람의 기다림에 ‘용건만 간단히’ 전했던 시간들….
―서울 서초구 서초동에서
고양이 눈
“응답하라, 공중전화”
커튼 뒤에는?
“수고했어, 오늘도”
신원건 기자 laputa@donga.com
