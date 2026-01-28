[고양이 눈]“응답하라, 공중전화”

  • 동아일보

‘공중전화’의 존재를 알리는 표지판 덕에 추억에 빠져듭니다. 외워둔 번호를 누르면 ‘딸깍’ 동전이 넘어가며 수화기 너머로 들리는 목소리. 뒷사람의 기다림에 ‘용건만 간단히’ 전했던 시간들….

―서울 서초구 서초동에서

#공중전화#표지판#추억#서초구#서초동
신원건 기자 laputa@donga.com
