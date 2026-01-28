“불법주차 스티커 떼라며 고래고래”…외제차 차주 ‘경비원 갑질’

경기 한 아파트 단지에서 고급 승용차 차주가 경비원에게 ‘갑질’을 했다는 사연이 전해졌다. 차주는 자신의 차량에 불법주차 스티커를 붙였다는 이유로 경비원에게 소리를 지른 것으로 알려졌다.
온라인 커뮤니티 보배드림에는 25일 ‘△△동 주차 스티커 XX남’이라는 제목의 글과 현장 사진이 게시됐다.
글쓴이는 “단지 내 경비실 앞이 시끄러워 나가보니 불법주차 스티커를 떼 달라고 차주가 고래고래 소리를 지르고 있었다”며 “언제, 어디에 주차해 스티커가 붙었는지는 알 수 없다”고 말했다.
그는 아파트 주차 공간에 대해서 “밤늦게도 주차 자리가 부족한 편은 아니다”며 “후문 쪽 야외 주차장은 비교적 비어 있는 곳도 있다. 다만 단지가 커서 다소 멀 수는 있다”고 했다.
글쓴이는 “분명 주차를 제대로 하지 않았을 가능성이 큰데도 경비실에 와서 안하무인으로 난리를 치는 모습이 보기 힘들었다”며 “결국 경비 아저씨가 스티커를 직접 제거해 주는 걸 보고 너무 안쓰러웠다. 본인 일에 충실했을 뿐인데 이 상황이 맞는지 모르겠다”고 말했다.
그가 공개한 사진에는 경비원이 목장갑을 끼고 고급 승용차에 부착된 불법주차 스티커를 떼고 있는 모습이 있었다.
그러면서 “안전신문고에 장애인 주차 방해로 신고하려 했지만, 실시간 사진만 첨부할 수 있는 시스템 때문에 접수하지 못했다”고 했다.
사연을 들은 누리꾼들은 “항의는 할 수 있지만 연배 많으신 분에게 소리친 것은 용납 못한다”, “잘못은 차주가 하고 수습은 경비원에게 시키네”, “경비원들이 정말 별꼴 다 겪으신다”, “바로 경찰불렀어야 했다” 등의 반응을 보였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
