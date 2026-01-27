“차 대지마” 주차장 바닥에 본드로 돌 붙인 황당 주민 [e글e글]

빌라 공동 주차장을 독점하려 바닥에 돌을 붙여 차량 통행을 막은 이웃의 사연이 알려져 누리꾼들의 공분을 사고 있다.
26일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘주차 막으려고 돌을 본드로 붙인 이웃의 횡포’라는 글이 올라왔다.
● “이사 일주일 만에…” 돌로 막힌 주차장
작성자 A 씨가 살고 있는 곳은 A·B·C동으로 이루어진 다가구 주택이다. 그는 “주민들이 공동으로 주차할 수 있는 공간이 있는 구조”라고 설명했다.
이어 그는 “B와 C동 사이 공간에 주차했더니 이사 일주일 만에 저렇게 막아놔 결국 경찰에 신고했다”고 밝혔다.
공개된 사진에는 차 앞뒤 바닥이 돌로 꽉 막혀 꼼짝도 못 하는 모습이 담겼다. 이웃 주민 B 씨가 차를 못 움직이게 하려고 돌을 바닥에 고정해 둔 것이다.
● 피해 주민 “경찰도 보자마자 ‘사건 처리’하더라”
결국 A 씨는 경찰에 신고했다. A 씨는 “출동한 경찰은 ‘웬만하면 원활하게 끝내는 게 낫다’고 안내하다 그 사람을 보자마자 ‘사건 처리하시죠’라며 재물손괴로 접수했다”고 상황을 전했다.
이어 “(B 씨는) 처음 보는 사이인데도 보자마자 욕설을 퍼부었다”며 “동네 사람들과 관리업체 사람들도 고개를 절레절레 흔드는 사람이다”라고 토로했다.
B 씨의 기행은 이번이 처음이 아니었다. A 씨는 “재활용 수거함이 C동 앞에 있는데 A·B동 사람들이 왜 여기서 분리수거하냐며 돌로 경계선을 쌓은 적도 있다”며 “어두울 때는 이웃들이 넘어지는 경우도 다반사”라고 밝혔다.
● 피해 주민 분노… “사필귀정 운운하며 넘기려 한다”
하지만 사건을 넘겨받은 검찰의 태도는 달랐다. A 씨에 따르면, 그는 이후 검찰 수사관으로부터 “그때 차를 뺄 방법이 있지 않았느냐” “원하는 결과가 안 나와도 너무 실망하지 마라”는 전화를 받았다.
A 씨는 “경찰은 B 씨가 거짓말하니 퇴근 후에도 증거를 수집하려 CCTV까지 가지러 왔다”라며 “반면 검찰은 봐주려 하며 사필귀정까지 운운하고 있다”고 목소리를 높였다.
지금도 주차장 바닥에 붙은 돌들은 그대로다. A 씨는 “구청에 신고하면 관리업체에 떠넘기고 관리업체는 구청에 이야기하라고 한다”고 토로했다.
글을 본 이들은 “공동 주차장을 자기 땅처럼 쓰는데 처벌을 못 한다는 게 말이 안 된다” “열심히 수사한 경찰만 힘 빠지게 생겼다“ “저러다 애꿎은 동네 주민들만 더 괴롭힐까 걱정된다”는 반응을 보였다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0