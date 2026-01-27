‘이강인의 연인’ 두산家 박상효, PSG 여친 모임서 포착

프랑스 리그1 파리 생제르맹(PSG)에서 활약 중인 이강인의 여자친구로 알려진 박상효 씨가 PSG 선수들의 여자친구 모임에서 포착됐다.
PSG 수비수 일리야 자바르니의 아내이자 우크라이나 출신 인플루언서 겸 모델 안젤리나 자바르니는 최근 자신의 인스타그램에 지인들과의 모임 사진을 공개했다.
사진 속에는 박 씨를 비롯해 주앙 네베스의 여자친구 마델리나 아라강, 프랑스 모델이자 수영복 브랜드를 운영하며 PSG와 협업해 온 엘리사 마타나 등이 함께 포착됐다.
누리꾼들은 사진 속 인물들이 모두 PSG와 직·간접적으로 연결돼 있다는 점에서 박 씨가 이강인의 여자친구 자격으로 해당 모임에 참석한 것으로 추정하고 있다.
지난해 6월 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2024~2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전 이후에도 이강인이 박 씨에게 귓속말을 하고 우승 메달을 직접 걸어준 뒤 기념 촬영을 하는 모습이 포착된 바 있다.
그 이전에도 함께 프로야구 두산 베어스의 경기를 관전하고, 지난해 프랑스 생드니에서 열린 쿠프드프랭스(프랑스컵) 우승, 프랑스 리그1 우승 행사에도 함께하는 등 사실상 공개 연애를 해왔다.
이강인과 박 씨는 이강인의 친누나 소개로 인연을 맺은 뒤 연인 관계로 발전한 것으로 전해졌다.
1999년생으로 이강인보다 두 살 연상인 박 씨는 두산그룹 박용성 전 회장의 손녀이자, 박진원 두산밥캣코리아 박진원 부회장의 딸이다. 현재는 파리에서 유학 중인 것으로 알려졌다.
