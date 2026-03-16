[단독]조선업도 중동 쇼크… “선박 철판 절단용 에틸렌 부족” SOS

원재료 나프타 수입 막혀 수급 차질
정부-업계, 새 거래처 물색 나서
에틸렌, 플라스틱-포장재 필수 원료
“부족 지속땐 과자봉지도 못만들것”
미국·이란 전쟁에 따른 공급망 쇼크가 현실화될 조짐을 보이고 있다. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 원유 부족이 조선, 자동차, 철강, 식품 등 거의 모든 산업에 쓰이는 에틸렌 수급을 어렵게 만들고 있다. 원유 →나프타 →에틸렌 →주요 산업으로 이어지는 석유화학 공급망이 흔들리는 모양새다.
특히 선박을 만들 때 필요한 특수 가스인 ‘절단용 에틸렌’은 이미 재고가 동나기 시작해 조선업계에 비상이 걸렸다. 정부는 조선업계의 이 같은 상황을 전달받고 대책 마련에 나선 것으로 확인됐다.
● 조선사, “에틸렌 재고 부족” SOS
15일 정부 및 석유화학·조선업계에 따르면 한국조선해양플랜트협회는 지난주 산업통상부에 선박 건조에 필요한 ‘절단용 에틸렌’ 물량 확보가 시급하다며 지원을 요청했다. 정부 고위 관계자는 “협회 요청에 따라 수급 상황을 점검했고 기업들을 지원하기 위한 방법을 찾고 있다”고 설명했다. 한국화학산업협회도 정부의 협조 요청에 조선업계의 에틸렌 수급 차질을 최소화할 수 있는 방안을 회원사들과 모색하고 있다.
에틸렌은 석유화학제품을 만드는 기초 원료다. ‘석유화학의 쌀’로 불리는 원유 부산물인 나프타를 고온, 고압으로 분해해 만든다. 선박 철판을 가공, 절단할 때도 활용되는 조선업계 필수 소재다. 미·이란 전쟁으로 원유 및 나프타 공급이 차질을 빚자 에틸렌까지 씨가 마르게 된 것이다.
국내 시장에 공급되는 나프타는 40∼50%가 수입산인데, 대부분 중동에서 들여온다. 나머지는 국내 정유사가 공급하지만, 이마저도 중동산 원유가 장기간 들어오지 못하면 공급이 어려워진다.
이에 따라 국내 조선업 빅3 업체 중 한 곳은 신규 석화 거래처를 물색하며 물량 확대에 나선 것으로 나타났다. 석화업체 관계자는 “그동안 거래 관계가 없던 조선업체로부터 지난주 에틸렌 공급이 가능하냐는 문의를 받았다”며 “기존 공급처에서 약속한 물량을 지속적으로 주기 어려울 수도 있다고 해 급하게 대안 마련에 나선 것”이라고 말했다.
정부와 조선업계는 에틸렌 공급망을 다변화하고 대체 소재를 찾는 방식으로 대응하고 있다. 하지만 절단 공정에서 에틸렌을 대신할 소재로 꼽히는 아세틸렌, 프로판 등도 원유나 천연가스로 만든다. 근본적인 대안이 되기 어렵다는 지적이 나오는 이유다. 조선업계 관계자는 “절단 공정에서 에틸렌만큼 작업과 비용 효율이 나는 소재가 없다”고 우려했다.
● “장기화 시 과자 봉지도 못 만들어”
조선업계에서 쓰이는 절단용 에틸렌은 기체 형태라 대량 보관이 힘든데다 운송수단이 제한적이다 보니 가장 먼저 수급 적신호가 켜진 것으로 풀이된다. 문제는 사태가 장기화되면 결국 전방산업으로 에틸렌 수급 비상이 확산된다는 점이다. 플라스틱이나 주요 내외장재의 기본이 되는 에틸렌은 자동차, 건설, 가전, 스마트폰, 식품, 세제, 화장품 등에 모두 쓰인다.
이미 여천NCC가 가장 먼저 고객사들에 석유제품을 약속대로 공급하기 어려울 수 있다는 ‘불가항력’을 선언한 데 이어 한화솔루션, LG화학, 롯데케미칼도 고객사에 불가항력 가능성을 통보한 상태다.
석화업계에서는 “호르무즈 해협 봉쇄가 4월을 넘어가면 에틸렌이 없어 과자 봉지도 못 만들 것”이라는 말도 나온다. 블룸버그통신은 호르무즈 해협 봉쇄로 에틸렌 가격이 급등하고 있어 화장품, 페인트 등의 가격이 우선적으로 오를 것으로 내다봤다.
석화업계는 앞으로 보름을 버틸 수 있는 마지노선이라고 보고 있다. 김평중 한국석유화학협회 총괄본부장은 “아직까지는 기업들이 기존 재고를 활용해 버티고 있지만 3월이 넘어가면 대부분 생산에 차질을 빚는 게 불가피할 전망”이라며 “근본적으로 문제를 해결하려면 중동산 원유, 나프타 공급이 정상화되는 수밖에 없다”고 했다.
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