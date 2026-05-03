“태워버리겠다”더니…아내 살해 후 동물원 소각로서 태운 日사육사

일본 홋카이도에 있는 아사히야마 동물원의 사육사가 아내를 살해한 뒤 동물원 내 소각로에 시신을 소각한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
3일 NHK방송과 지지통신 등에 따르면 홋카이도 경찰은 전날 남성 스즈키 다쓰야(33)를 시체 손괴 및 유기 혐의 등으로 검찰에 송치했다.
다쓰야는 지난 3월 31일 밤 동물원 내 동물 사체 처리용 소각로에 아내 스즈키 유이(33)의 시신을 반입해 태운 혐의를 받는다.
유족은 지난 3월 말부터 유이와 연락이 닿지 않자 지난달 23일 경찰에 실종 신고를 했다. 유족은 경찰에 “(다쓰야가 유이에게) 흔적도 남지 않게 태워버리겠다(고 말했다)”고 증언했다.
다쓰야는 경찰에 “(동물원) 영업시간이 아닌 밤에 (시신을) 태웠다”고 진술하며 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.
동물원을 운영하는 아사히카와시 관계자에 따르면 다쓰야는 사건 당일 평소 동계 영업시간에 맞춰 오전 9시부터 오후 5시 30분까지 근무하고 퇴근했다. 동물원 폐쇄회로(CC)TV에는 그가 오후 9시경 다시 차를 타고 동물원에 들어와 1m 정도 크기의 물체를 옮기는 모습이 포착됐다.
다쓰야는 사건 다음 날에도 평소와 다름없이 출근한 것으로 전해졌다. 2015년 아사히야마 동물원에 채용된 그는 2018년 사육사가 된 뒤 “어릴 적 꿈이었던 사육사가 돼서 정말 행복하다”고 말하기도 했다.
이들 부부의 집 근처에 거주하는 한 여성은 사건을 접하고 “충격적”이라며 “부인은 밝은 분이었고, 두 분 모두 저와 자주 이야기를 나눴다. 부부 관계에 이상이 있다고 느낀 적은 없었다”고 말했다.
해당 사건으로 임시 휴업하던 아사히야마 동물원은 이달 1일부터 영업을 재개했다. 이 동물원은 겨울철 펭귄들이 줄지어 걸어 다니는 ‘펭귄 산책’ 프로그램을 운영해 유명하다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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