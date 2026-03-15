李 붕어빵 취향은 ‘팥붕’…金여사 “아직 할머니는 아니지 않나”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 15일 16시 46분

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 창원 반송시장을 찾아 붕어빵을 맛보고 있다. 2026.3.15 청와대 제공
이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 창원 반송시장을 찾아 붕어빵을 맛보고 있다. 2026.3.15 청와대 제공
이재명 대통령 부부가 15일 경남 창원의 전통시장을 방문해 물가를 점검하고 민심을 청취했다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 오전 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 뒤 창원 성산구에 위치한 반송시장을 찾았다고 청와대 안귀령 부대변인이 서면브리핑을 통해 밝혔다. 1988년 개장한 반송시장은 칼국수 골목으로도 유명한 곳이다. 이 대통령의 반송시장 방문은 더불어민주당 대표 시절인 2024년 3월 이후 2년 만이다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 반송시장을 방문해 시민들과 인사하고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 반송시장을 방문해 시민들과 인사하고 있다. 청와대 제공
시장에 이 대통령 부부가 모습을 드러내자 상인과 주민들은 환호와 박수로 맞이했다. 이 대통령 부부는 상인·주민 등과 악수를 하거나 하이파이브를 하며 인사했다. 한 시민이 “조금 전에 TV로 기념식(에 계신 모습)을 봤는데 어떻게 벌써 여기 오셨느냐”고 묻자, 이 대통령은 “날아왔다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이 대통령 부부는 시장에서 딸기와 토마토, 상추, 쪽파 등을 온누리상품권과 현금으로 구입했다. 이 대통령은 붕어빵을 즉석에서 맛본 뒤 “맛있다”고 말했다. 또 ‘팥 붕어빵’과 ‘슈크림 붕어빵’을 고민하는 김 여사에게 ‘팥 붕어빵’을 추천했다. 김 여사는 붕어빵을 여러 개 구입한 뒤 주변에 있던 아이들에게 하나씩 나눠주는 모습을 보였다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 반송시장을 방문한 모습. 유튜브 채널 ‘이재명’
이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 반송시장을 방문한 모습. 유튜브 채널 ‘이재명’

이 대통령 부부는 시장 내 식당에서 김치찜과 계란말이 등으로 점심을 해결했다. 이 대통령은 식사 자리에 함께 한 장노용 상인회장에게 최근 매출 상황 등을 물으며 현장 목소리를 청취했다.

식사를 마친 이 대통령 부부는 식당 앞에서 기다리고 있던 지지자들과 기념사진을 촬영했다. 이 대통령은 아이들과 함께 사진을 찍으며 “앞에 보고 브이(V)하자, 브이~ 옳지”라고 말했고, 한 여아는 이 대통령에게 “할아버지 사랑해요”라고 했다. 옆에 있던 김 여사는 주위에서 ‘할머니’라는 단어가 언급되자 “아직 할머니는 아니지 않나”라고 말하며 웃어보였다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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