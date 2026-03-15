李 붕어빵 취향은 ‘팥붕’…金여사 “아직 할머니는 아니지 않나”

이재명 대통령 부부가 15일 경남 창원의 전통시장을 방문해 물가를 점검하고 민심을 청취했다.
이 대통령과 김혜경 여사는 이날 오전 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 뒤 창원 성산구에 위치한 반송시장을 찾았다고 청와대 안귀령 부대변인이 서면브리핑을 통해 밝혔다. 1988년 개장한 반송시장은 칼국수 골목으로도 유명한 곳이다. 이 대통령의 반송시장 방문은 더불어민주당 대표 시절인 2024년 3월 이후 2년 만이다.
시장에 이 대통령 부부가 모습을 드러내자 상인과 주민들은 환호와 박수로 맞이했다. 이 대통령 부부는 상인·주민 등과 악수를 하거나 하이파이브를 하며 인사했다. 한 시민이 “조금 전에 TV로 기념식(에 계신 모습)을 봤는데 어떻게 벌써 여기 오셨느냐”고 묻자, 이 대통령은 “날아왔다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.
이 대통령 부부는 시장에서 딸기와 토마토, 상추, 쪽파 등을 온누리상품권과 현금으로 구입했다. 이 대통령은 붕어빵을 즉석에서 맛본 뒤 “맛있다”고 말했다. 또 ‘팥 붕어빵’과 ‘슈크림 붕어빵’을 고민하는 김 여사에게 ‘팥 붕어빵’을 추천했다. 김 여사는 붕어빵을 여러 개 구입한 뒤 주변에 있던 아이들에게 하나씩 나눠주는 모습을 보였다.
이 대통령 부부는 시장 내 식당에서 김치찜과 계란말이 등으로 점심을 해결했다. 이 대통령은 식사 자리에 함께 한 장노용 상인회장에게 최근 매출 상황 등을 물으며 현장 목소리를 청취했다.
식사를 마친 이 대통령 부부는 식당 앞에서 기다리고 있던 지지자들과 기념사진을 촬영했다. 이 대통령은 아이들과 함께 사진을 찍으며 “앞에 보고 브이(V)하자, 브이~ 옳지”라고 말했고, 한 여아는 이 대통령에게 “할아버지 사랑해요”라고 했다. 옆에 있던 김 여사는 주위에서 ‘할머니’라는 단어가 언급되자 “아직 할머니는 아니지 않나”라고 말하며 웃어보였다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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