“회사도 학교도 잘 다니는데 공허해요”…‘고기능 우울증’ 뭐길래

겉으로는 직장과 학업, 일상을 문제없이 이어가지만 내면에서는 우울감과 공허함을 느낀다는 이른바 ‘고기능 우울증(High-Functioning Depression)’이 온라인에서 주목받고 있다.
유튜브와 SNS에서는 관련 콘텐츠가 빠르게 확산하고 있다. 특히 ‘무쾌감증’이 주요 키워드로 다뤄진다. 무쾌감증은 이전에는 즐거움을 느꼈던 활동에서도 더 이상 만족감을 얻지 못하는 상태를 뜻한다. 온라인에서는 “해야 할 일은 다 했는데 행복하지 않다”, “겉으로는 멀쩡한데 속은 텅 빈 느낌이다”와 같은 반응도 쉽게 찾아볼 수 있다.
이 표현은 지난해 11월 미국 정신과 전문의 주디스 조셉의 책 ‘고기능 우울증’을 계기로 널리 알려졌다. 겉으로 보기에는 일상을 정상적으로 수행하는 것처럼 보이지만, 내면에서는 우울감과 무기력감이 지속되는 상태를 설명할 때 사용된다.
다만 ‘고기능 우울증’은 의료계에서 사용하는 공식 진단명은 아니다. 전문가들은 자신의 상태를 돌아보는 계기가 될 수는 있지만, 온라인 표현을 곧바로 질환처럼 받아들이는 것은 신중해야 한다고 조언한다.
국내 우울증 진료 환자가 증가한 상황도 이런 표현이 공감을 얻는 배경으로 거론된다. 서미화 더불어민주당 의원이 국민건강보험공단에서 제출받은 자료에 따르면 2024년 국내 우울증 진료 환자는 110만 명을 넘어섰다.
● “이름 붙이고 싶은 마음”…온라인서 번지는 ‘고기능 우울증’
전문가들은 ‘고기능 우울증’이 공식 의학 용어는 아니라고 강조한다.
곽금주 서울대 심리학과 교수는 “‘증(症)’이라는 이름을 붙이려면 실제로 일상생활에 어느 정도 어려움이 발생하는지를 먼저 살펴봐야 한다”며 “단순히 우울감을 느끼거나 우울한 기분이 지속된다고 해서 이를 의학적 진단명처럼 사용하기는 어렵다”고 설명했다.
곽 교수는 이 같은 표현이 확산하는 배경으로 자신의 심리 상태에 이름을 붙이고 싶어 하는 욕구를 꼽았다.
그는 “심리 상태는 개인마다 매우 다양해 일률적으로 설명하기 어렵다”며 “사람들은 자신이 힘들고 괴로운 상태를 이해하기 위해 적절한 이름이나 개념을 찾으려는 경향이 있다”고 말했다.
다만 온라인을 중심으로 특정 심리 용어가 유행처럼 소비되는 현상에 대해서는 경계가 필요하다고 지적했다.
곽 교수는 “최근 ADHD라는 표현이 일상적으로 사용되는 것처럼 ‘고기능 우울증’ 역시 하나의 유행어처럼 확산되는 측면이 있다”며 “이 과정에서 실제 질환이 아닌 사람은 불필요한 불안을 느낄 수 있고, 반대로 정말 도움이 필요한 사람은 자신을 문제 있는 사람으로 낙인찍을까 두려워 적절한 치료를 미룰 수도 있다”고 말했다.
또한 타고난 성향을 병리적으로 해석하는 것도 주의해야 한다고 덧붙였다.
그는 “원래 조용하고 차분한 성격의 사람도 있을 수 있다”며 “타인과 비교하면서 자신의 기질이나 성향을 곧바로 문제나 질병으로 해석하는 것은 바람직하지 않다”고 설명했다.
● 단순 유행어로 넘기기보다 ‘생활 영향’ 살펴야
그렇다고 이런 표현이 모두 부정적인 역할만 하는 것은 아니라는 평가도 나온다.
곽 교수는 “자신의 상태를 돌아보고 감정을 점검하려는 시도 자체는 건강한 행동”이라며 “온라인에서 비슷한 경험을 가진 사람들과 고민을 공유하고 정서적 지지를 받는 과정은 긍정적인 효과를 낼 수 있다”고 말했다.
이어 “서로의 어려움을 이야기하고 응원하는 것에 의미가 있다”면서도 “중요한 것은 용어 자체가 아니라 실제 삶에 어떤 영향을 주고 있는지 살펴보는 것”이라고 강조했다.
그는 “우울감이나 무기력감이 장기간 이어지면서 학업, 직장생활, 인간관계 등 일상 기능에 어려움을 주고 있다면 스스로 진단하려 하기보다 정신건강의학과 전문의나 상담 전문가의 도움을 받는 것이 필요하다”고 조언했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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