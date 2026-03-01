[Tech&]설계부터 사용 경험까지 3년 만의 풀체인지… ‘완벽’을 설계하다, 갤럭시 북6 시리즈

[배터리] - 배터리 사용 시간은 최초 출하 상태 제품을 기준으로 당사 실험실에서 측정된 전력을 기반으로 산출함 - 배터리 사용 시간 및 충전 속도는 설정, 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요인에 따라 다름 - 기기의 사전 출시 버전에 포함된 140W/65W 충전기를 사용하여 특정 설정이 적용된 상태에서 Wi-Fi 또는 모바일 네트워크에 연결하지 않고 프로 모델은 2%까지, 울트라 모델은 3%까지 방전될 때까지의 시간을 측정하여 테스트함 - 배터리 용량, 완전 충전 시 비디오 재생 시간 및 30분 동안 충전할 수 있는 충전량은 모델 및 구성에 따라 다름 - 비디오 재생 시간 실험 조건 등 실험 관련 자세한 내용은 삼성닷컴 참고 [화면 크기/두께/무게] - 두께의 경우 갤럭시 북6 울트라는 갤럭시 북4 울트라, 갤럭시 북6 프로(40.6cm)는 갤럭시 북5 프로(40.6cm)와 비교한 수치 - 화면 사이즈는 둥근 모서리 제외하고 측정함 - 무게/두께는 제조 과정에 따라 변동될 수 있음 [스피커] - 6개 스피커는 갤럭시 북6 울트라에 한하며, 쿼드(4개) 스피커는 갤럭시 북6 프로 40.6cm 모델에 한함. 갤럭시 북6 프로 35.6cm 모델은 스테레오 스피커로 2개의 스피커가 탑재됨. - 갤럭시 북6 울트라의 6개 스피커는 대형 우퍼 4개, 트위터 2개로 구성됨 [성능] - CPU 및 GPU의 향상된 성능 수치는 갤럭시 북6 프로 40.6cm Intel® Core™ Ultra X7 프로세서 (시리즈 3) 358H 탑재 모델과 갤럭시 북5 프로 40.6cm Intel® Core™ Ultra 7 프로세서 (시리즈 2) 258V 탑재 모델을 비교하여 산출한 결과임 - CPU의 지속 성능은 Cinebench 2024 멀티 코어 테스트 기준 최대 1.6배 향상되었으며, GPU 성능은 Time Spy Graphics Score 테스트 기준 최대 1.7배 향상됨 - 해당 수치는 특정 조건에서 수행된 내부 테스트 결과를 기반으로 하며, 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있음 [디스플레이] - 최대 밝기 1000nits(HDR)/500nit(SDR)는 자사실험치 기준임 [Galaxy AI] - Galaxy AI 기능은 특정 지역 및 연령에 따라 제한될 수 있음 - Galaxy AI는 무료 지원이며, 향후 기능 강화 또는 신규 서비스 지원에 따라 요금이 부과될 수 있음. 제3자에 의해 제공되는 AI 기능은 적용 방식이 다를 수 있음 [AI 셀렉트] - 처음 사용시 작업표시줄의 AI 셀렉트 아이콘을 클릭하여 설치가 필요함 - 시각적 일치에 따라 결과는 달라질 수 있으며, 결과의 정확성은 보장되지 않음 - 네트워크 연결과 삼성 계정 로그인이 필요함 - 서비스 이용 가능 여부는 국가, 언어, 또는 디바이스 모델에 따라 다를 수 있으며, 지원되는 언어가 다를 수 있음. 특정 언어의 경우, 언어팩 다운로드가 필요할 수 있음 [인텔리전트 서치] - 자연어 검색 및 설정 기능은 2026년 출시되는 갤럭시 북6 시리즈부터 제공되며, 이전 모델들에는 기능이 제공되지 않을 수 있음 [저장 공간 공유/주변 기기 연결] - 모든 기기는 동일한 삼성 계정에 로그인되어 있어야 하며, Wi-Fi와 Bluetooth가 활성화된 상태여야 함 - 업데이트된 갤럭시 스마트폰 및 태블릿(One UI 7.1.1 이상, 커널 버전 5.15 이상)과 갤럭시 북2(Intel) 이후 모델 및 갤럭시 북4(ARM) 이후 모델, 2025년 이후 출시된 삼성 스마트 TV(U8000 이상 모델 포함)에서 사용 가능 - 기능 제공 여부는 국가 및 지역 및 기기 모델에 따라 달라질 수 있음 - 원활한 사용을 위해 제품별로 특정 조건을 충족해야 함. 자세한 내용은 삼성닷컴 참고 [갤럭시 AI 아카데미] - 일부 혜택은 한정 수량 운영으로 조기 소진될 수 있음, 자세한 내용은 삼성닷컴 참고 [방열 성능 향상] - 향상된 수치는 각각 갤럭시 북5 프로 40.6cm Intel® Core™ Ultra 7 프로세서 (시리즈 2) 258V 과 갤럭시 북6 프로 40.6cm Intel® Core™ Ultra X7 프로세서 358H 탑재 모델과의 비교값임 - 해당 수치는 내부 테스트 결과를 기반으로 하며, 실제 성능은 모델 및 환경에 따라 달라질 수 있음