[Tech&]설계부터 사용 경험까지 3년 만의 풀체인지… ‘완벽’을 설계하다, 갤럭시 북6 시리즈

  • 동아일보

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인공지능(AI) 노트북의 시대, 삼성전자는 ‘갤럭시 AI’와 함께 디자인과 성능 전반에 걸친 끊임없는 혁신으로 AI PC의 새로운 기준을 제시한다. 올해 1월, 삼성전자는 디자인부터 성능, AI 사용성까지 완전히 새로워진 풀체인지 모델 ‘갤럭시 북6 시리즈’를 선보였다. 갤럭시 북6 시리즈는 지금까지 축적한 혁신을 집약한 결정체로, 프리미엄 AI 노트북의 기준을 한 단계 끌어올렸다.

제품 외관부터 사용 경험까지 정교하게 설계한 디자인

갤럭시 북6 시리즈는 디자인 단계부터 사용 경험을 고려해 성능과 휴대성 간 최적의 균형을 이뤘다. 내외부 디자인 전면 재설계로 시각적 완성도는 물론이고 사용성까지 동시에 높였다.

외관에 적용된 고급스러운 질감과 높은 내구성의 풀메탈 소재, 모든 코너를 동일한 곡률로 마감한 모서리, 중앙에 배치한 삼성 로고가 어우러져 균형감 있고 정제된 디자인을 완성했다.

제품을 펼치면 원톤으로 통일한 텐키리스 키보드와 정밀하게 반응하는 ‘햅틱 터치 트랙패드’가 중앙에 배치돼 시각적 안정감을 준다. 햅틱 터치 트랙패드는 모든 영역에서 부드럽고 일관된 클릭을 지원하며, ‘스마트 팜 리젝션’ 기능으로 손바닥 터치를 방지해 조작감을 높인다.

갤럭시 북6 시리즈는 전작 대비 최대 6% 얇아진 두께로 휴대성도 뛰어나다. ‘갤럭시 북6 울트라’는 15.4mm로 전작보다 1.1mm 얇아졌고, ‘갤럭시 북6 프로’ 16형 모델은 11.9mm로 전작 대비 0.6mm 얇아졌다.

스피커는 제품 양 측면에 좌우 대칭 형태로 배치됐다. 갤럭시 북6 울트라는 상향식 트위터와 측면, 백투백 우퍼로 구성된 6개의 돌비 애트모스(Dolby Atmos®) 스피커를 탑재해 선명한 고음과 깊이 있는 저음을 구현한다.

빠른 속도와 높은 효율을 자랑하는 탁월한 퍼포먼스

갤럭시 북6 시리즈는 뛰어난 하드웨어로 한 차원 높은 성능을 낸다. 1.8nm(나노미터·1nm는 10억분의 1m)급 초미세 반도체 공정 기술을 기반으로 개발된 ‘인텔 코어 울트라 프로세서 시리즈 3’를 탑재해 처리 성능과 전력 효율을 동시에 향상시켰으며, 발열 제어도 안정적이다.

AI 연산 성능 또한 강화됐다. 최대 50 TOPS의 신경망처리장치(NPU)를 적용해 이미지 편집, 텍스트 변환, AI 검색 등 고사양 작업도 빠르고 효율적으로 처리한다.

또 최대 1000니트 HDR 밝기를 지원하는 다이내믹 AMOLED 2X 터치 디스플레이가 적용돼 밝은 야외나 강한 조명 아래에서도 선명하고 생생한 화면을 유지한다.

갤럭시 북6 시리즈는 역대 시리즈 가운데 가장 오래 지속되는 배터리를 탑재했다. 갤럭시 북6 울트라, 갤럭시 북6 프로 16형 모델은 최대 30시간까지 사용 가능하다. 갤럭시 북6 울트라는 30분 만에 최대 63%까지 충전 가능한 초고속 충전 기능이 적용돼 장시간 사용에도 안심이다.

압도적인 성능을 안정적으로 뒷받침하는 쿨링 시스템도 업그레이드됐다. 갤럭시 북6 울트라는 2way 팬과 더 넓어진 방열판이 탑재됐고, 갤럭시 북6 프로는 프로 라인업 최초로 베이퍼 체임버를 도입해 열 방출 성능과 소음 제어를 크게 개선했다.

갤럭시 AI와 갤럭시 생태계가 만드는 스마트한 활용성

갤럭시 북6 시리즈는 갤럭시 AI와 함께 더욱 스마트한 학습과 업무 환경을 지원한다. AI를 통한 쉽고 빠른 정보 탐색부터 콘텐츠 편집까지 생산성을 극대화한다.

웹 서핑이나 쇼핑, 영상 시청 중에 궁금한 내용이 있을 경우, 업그레이드된 ‘AI 셀렉트’ 기능을 활용하면 별도 검색어 입력 없이 텍스트나 이미지를 선택하는 것만으로 필요한 정보를 빠르게 확인 가능하다. 이 외에도 △텍스트 번역 △이메일 전송 △단위 변환 △웹사이트 실행 △전화 또는 문자 등 다양한 작업을 손쉽게 처리할 수 있다.
PPT 제작이나 디자인 작업에서는 ‘AI 컷아웃’ 기능이 유용하다. 불필요한 배경을 제거해 바로 활용할 수 있는 고품질 이미지로 간편하게 만들 수 있어 학업과 업무의 효율이 높아진다.

작업 중 파일을 찾거나 PC 설정을 바꾸고 싶을 때에는 자연어 기반의 ‘인텔리전트 서치’ 기능을 이용하면 된다. 간단한 설명만으로 갤럭시 AI가 사용자의 의도를 파악해 필요한 자료를 찾거나 PC의 설정 메뉴를 찾아준다.

PC와 스마트폰, 태블릿을 넘나드는 갤럭시 생태계 기반의 연결성도 한층 강화됐다. ‘저장공간 공유’ 기능으로 스마트폰의 저장공간을 PC에서도 자유롭게 활용할 수 있다.
갤럭시 북6 울트라는 영상 및 이미지 편집 등 전문적인 작업이 필요한 고객에게, 갤럭시북6 프로는 성능과 휴대성을 모두 갖춘 제품이 필요한 고객에게 적합한 제품이다.

삼성전자는 1월 갤럭시 북6 울트라와 갤럭시 북6 프로 2종을 출시한 데 이어 3월 갤럭시 북6 모델을 선보여 ‘갤럭시 북6 시리즈’ 라인업을 완성할 예정이다.

신학기 등 새로운 시작을 맞아 AI 노트북이 필요한 고객이라면 갤럭시 북6 시리즈를 특별한 혜택으로 만나볼 수 있는 ‘갤럭시 AI 아카데미’ 기간에 구입하는 것을 추천한다. 여기에 ‘AI 구독클럽’으로 구매할 경우 초기 구매 부담을 덜 수 있는 것은 물론이고 무상 수리 서비스와 파손 보장까지 받을 수 있어 더욱 합리적이다.

갤럭시 북6 시리즈는 삼성전자의 타협 없는 기술 혁신이 만들어낸 완성형 AI 노트북이다. 정교한 디자인과 압도적인 성능, 일상을 편리하게 만들어주는 AI 기능까지, 갤럭시 북6 시리즈가 제안하는 프리미엄 AI 노트북의 기준을 경험해 보자.

[배터리] - 배터리 사용 시간은 최초 출하 상태 제품을 기준으로 당사 실험실에서 측정된 전력을 기반으로 산출함 - 배터리 사용 시간 및 충전 속도는 설정, 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요인에 따라 다름 - 기기의 사전 출시 버전에 포함된 140W/65W 충전기를 사용하여 특정 설정이 적용된 상태에서 Wi-Fi 또는 모바일 네트워크에 연결하지 않고 프로 모델은 2%까지, 울트라 모델은 3%까지 방전될 때까지의 시간을 측정하여 테스트함 - 배터리 용량, 완전 충전 시 비디오 재생 시간 및 30분 동안 충전할 수 있는 충전량은 모델 및 구성에 따라 다름 - 비디오 재생 시간 실험 조건 등 실험 관련 자세한 내용은 삼성닷컴 참고 [화면 크기/두께/무게] - 두께의 경우 갤럭시 북6 울트라는 갤럭시 북4 울트라, 갤럭시 북6 프로(40.6cm)는 갤럭시 북5 프로(40.6cm)와 비교한 수치 - 화면 사이즈는 둥근 모서리 제외하고 측정함 - 무게/두께는 제조 과정에 따라 변동될 수 있음 [스피커] - 6개 스피커는 갤럭시 북6 울트라에 한하며, 쿼드(4개) 스피커는 갤럭시 북6 프로 40.6cm 모델에 한함. 갤럭시 북6 프로 35.6cm 모델은 스테레오 스피커로 2개의 스피커가 탑재됨. - 갤럭시 북6 울트라의 6개 스피커는 대형 우퍼 4개, 트위터 2개로 구성됨 [성능] - CPU 및 GPU의 향상된 성능 수치는 갤럭시 북6 프로 40.6cm Intel® Core™ Ultra X7 프로세서 (시리즈 3) 358H 탑재 모델과 갤럭시 북5 프로 40.6cm Intel® Core™ Ultra 7 프로세서 (시리즈 2) 258V 탑재 모델을 비교하여 산출한 결과임 - CPU의 지속 성능은 Cinebench 2024 멀티 코어 테스트 기준 최대 1.6배 향상되었으며, GPU 성능은 Time Spy Graphics Score 테스트 기준 최대 1.7배 향상됨 - 해당 수치는 특정 조건에서 수행된 내부 테스트 결과를 기반으로 하며, 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있음 [디스플레이] - 최대 밝기 1000nits(HDR)/500nit(SDR)는 자사실험치 기준임 [Galaxy AI] - Galaxy AI 기능은 특정 지역 및 연령에 따라 제한될 수 있음 - Galaxy AI는 무료 지원이며, 향후 기능 강화 또는 신규 서비스 지원에 따라 요금이 부과될 수 있음. 제3자에 의해 제공되는 AI 기능은 적용 방식이 다를 수 있음 [AI 셀렉트] - 처음 사용시 작업표시줄의 AI 셀렉트 아이콘을 클릭하여 설치가 필요함 - 시각적 일치에 따라 결과는 달라질 수 있으며, 결과의 정확성은 보장되지 않음 - 네트워크 연결과 삼성 계정 로그인이 필요함 - 서비스 이용 가능 여부는 국가, 언어, 또는 디바이스 모델에 따라 다를 수 있으며, 지원되는 언어가 다를 수 있음. 특정 언어의 경우, 언어팩 다운로드가 필요할 수 있음 [인텔리전트 서치] - 자연어 검색 및 설정 기능은 2026년 출시되는 갤럭시 북6 시리즈부터 제공되며, 이전 모델들에는 기능이 제공되지 않을 수 있음 [저장 공간 공유/주변 기기 연결] - 모든 기기는 동일한 삼성 계정에 로그인되어 있어야 하며, Wi-Fi와 Bluetooth가 활성화된 상태여야 함 - 업데이트된 갤럭시 스마트폰 및 태블릿(One UI 7.1.1 이상, 커널 버전 5.15 이상)과 갤럭시 북2(Intel) 이후 모델 및 갤럭시 북4(ARM) 이후 모델, 2025년 이후 출시된 삼성 스마트 TV(U8000 이상 모델 포함)에서 사용 가능 - 기능 제공 여부는 국가 및 지역 및 기기 모델에 따라 달라질 수 있음 - 원활한 사용을 위해 제품별로 특정 조건을 충족해야 함. 자세한 내용은 삼성닷컴 참고 [갤럭시 AI 아카데미] - 일부 혜택은 한정 수량 운영으로 조기 소진될 수 있음, 자세한 내용은 삼성닷컴 참고 [방열 성능 향상] - 향상된 수치는 각각 갤럭시 북5 프로 40.6cm Intel® Core™ Ultra 7 프로세서 (시리즈 2) 258V 과 갤럭시 북6 프로 40.6cm Intel® Core™ Ultra X7 프로세서 358H 탑재 모델과의 비교값임 - 해당 수치는 내부 테스트 결과를 기반으로 하며, 실제 성능은 모델 및 환경에 따라 달라질 수 있음
#갤럭시 북6#AI 노트북#삼성전자

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