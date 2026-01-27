“눈치 없는 동료애” 차은우 옹호 ‘케데헌 아덴 조’ 뭇매

200억 원대 탈세 의혹을 받는 배우 차은우를 향해 한국계 미국인 배우 아덴 조가 공개 지지를 보냈다가 여론의 거센 비판을 받고 있다.
26일 아덴 조는 차은우가 인스타그램에 올린 사과문에 “항상 너를 지지한다, 동생, 화이팅!(Always supporting you dongseng, Hwaiting)”이라는 댓글을 게재했다. 두 사람은 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다.
앞서 차은우는 서울지방국세청 조사4국으로부터 강도 높은 세무 조사를 받았다. 국세청은 차은우와 그의 모친이 설립한 1인 기획사를 집중 조사한 끝에 200억 원이 넘는 소득세 추징을 통보했다.
논란이 불거지자 차은우는 “대한민국 국민으로서 납세의 의무를 대하는 자세가 부족했음을 깊이 반성한다”고 입장문을 냈다.
일각에서 제기된 도피성 입대 의혹에 대해서는 “세무 조사 절차를 마무리 짓지 못한 채 입대하게 된 것일 뿐 의도적인 회피는 아니었다”고 해명했다. 소속사 판타지오 역시 “법 해석의 차이에 대해 소명 중이며 확정된 사안은 아니다”라고 밝혔다.
이러한 상황에서 아덴 조가 응원 댓글을 남기자 누리꾼들은 “범죄 혐의를 옹호하는 것이냐”, “미국인은 빠져라”, “모르면 조용히 있어라”, “미국에선 탈세가 중범죄 아니냐”라며 강도 높게 비판했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
