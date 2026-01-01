故 이수현씨 25주기… 도쿄 지하철서 추도식

2001년 일본 도쿄의 신오쿠보역에서 선로에 떨어진 일본인을 구하려다가 목숨을 잃은 의인 이수현 씨의 25주기를 맞은 26일 오후 이 씨의 모친인 신윤찬 씨가 묵념을 마치고 아들의 이름이 새겨진 추모 동판을 바라보고 있다. 신 씨 왼쪽은 이혁 주일 한국대사.

#이수현#의인#일본#선로#추모#25주기
도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
