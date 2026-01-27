온리영 이어 ‘뉴욕 베이글러스 뮤지엄’…中, K브랜드 베끼기

중국 상하이 중심가 대한민국 임시정부 청사 앞에 한국 베이커리 업체 ‘런던 베이글 뮤지엄’을 모방한 ‘뉴욕 베이글러스 뮤지엄’이 등장해 모방 논란이 불거졌다.
서경덕 성신여대 교수는 27일 “최근 중국의 무무소, 온리영 등이 한국 기업을 모방해 큰 논란이 된 이후 한국 베이커리까지 베껴 장사하고 있다는 누리꾼들의 다양한 제보를 받았다”고 밝혔다.
그는 “상해임시정부청사 바로 맞은편에 위치해 많은 한국 관광객들의 눈살을 찌푸리게 했다”며 “전체적인 인테리어 분위기, 메뉴, 포장지 등이 비슷해 누가 봐도 한국의 유명 베이커리를 모방한 업체였다”고 설명했다.
이어 “좀 더 조사를 해 보니 상하이뿐만 아니라 이미 베이징, 소주 등 다른 도시에서도 매장을 운영하고 있었다”고 덧붙였다.
최근 중국 창사에 한국의 대표 뷰티 편집숍 ‘올리브영’을 모방한 매장 ‘온리영’(ONLYYOUNG)이 등장해 큰 논란이 된 바 있다. 또 중국 생활용품 유통사 ‘무무소’(MUMUSO)가 매장 간판에 ‘KOREA’ 또는 약자인 ‘KR’을 사용해 한국 기업으로 오인하게 만든 정황도 포착됐다.
서 교수는 “한국의 브랜드 가치가 전 세계적으로 높아지자 한국 관련 매장인 양 속여 소비자를 끌어들이겠다는 전형적인 꼼수”라며 “관련 기업의 대응만으로는 한계가 있다. 정부 차원의 지식재산권 보호 협력과 현지 법 집행 연계가 절실히 필요할 때”라고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0