‘성폭행 무혐의’ 김건모, 밝아진 근황…“해맑은 모습 어때요?”

성폭행 의혹으로 활동을 중단했던 가수 김건모가 무혐의 처분을 받고 6년 만에 복귀한 가운데 밝은 표정의 근황을 전했다.
배우 이윤미는 14일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “이번엔 건모 형께 표정 몰아주기”라는 글과 함께 남편인 작곡가 주영훈, 김건모와 함께 찍은 사진을 공개했다. 사진 속 김건모는 장난스러운 표정과 자세를 취하고 있다.
이윤미는 “(주)영훈이 덕분에 피부과 다닌다는 건모오빠, 제가 오빠 얼굴 예쁘게 만들어드릴게요, 일단 테이프로 눈 밑 지방 끌어올려 봅니다, 자세히 보면 테이프로 아주 예뻐졌어요”라며 “오늘은 해맑은 김건모의 모습 어때요”라고 적었다.
그러면서 오는 21일 서울 잠실실내체육관에서 열리는 김건모의 콘서트도 홍보했다.
김건모는 지난 2016년 서울 논현동의 주점에서 접대부로 일하던 여성을 성폭행한 혐의로 2019년 피소된 이후 활동을 전면 중단했다.
검찰은 지난 2021년 11월 해당 건에 대해 무혐의로 결론 내렸다. 이후 항고와 재정신청도 모두 기각되며 법적 논란은 종결됐다. 다만 이 과정에서 김건모는 아내와 이혼했다.
지난해 9월 부산 공연으로 복귀한 김건모는 당시 무대에서 눈물을 쏟으며 “이제 덜 쉬고 자주 찾아뵙겠다”고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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