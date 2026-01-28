[오늘의 운세/1월 28일]

● 쥐 48년 한 번에 너무 큰 이익을 바라지 말고 차근차근 쌓아갈 것. 60년 무엇보다 가족 간의 화목과 안정이 최우선이다. 72년 새로운 시도가 필요한 시점. 84년 현실을 직시해야 한다. 96년 상대를 가볍게 여기지 말고 존중해 줄 것. 08년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
● 소 37년 편법이나 요령보다 정면승부가 좋다. 49년 남의 말을 함부로 옮기지 말 것. 61년 운의 함정에 빠지지 말 것. 73년 변명하지 말고 실수나 잘못을 솔직하게 인정해라. 85년 무리하게 추진하지는 말 것. 97년 좀 더 넓게 보고 발상의 전환이 필요한 시점.
● 범 38년 현재의 위치에서 최선을 다해라. 50년 길이 아니면 가지 말고 도리가 아니면 하지 말라. 62년 눈앞의 이익을 포기해야 길이 보인다. 74년 좀 더 적극적으로 운신할 것. 86년 좋은 만남이나 횡재수 있다. 98년 아무리 바빠도 마음의 여유를 가져야 한다.
● 토끼 39년 가지 많은 나무 바람 잘 날 없다. 51년 오래된 옛 친구가 든든한 귀인이 된다. 63년 고전이나 교양서적에서 아이디어를 찾아라. 75년 좀 더 유연한 사고방식이 필요하다. 87년 자신의 본분을 망각하지 말 것. 99년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
● 용 40년 작은 실수는 가볍게 웃어넘길 것. 52년 마음은 편해지고 몸은 새로운 활력이 생긴다. 64년 혼자 고민하지 말고 믿을 만한 사람과 상의해라. 76년 이 시기 지나면 좋은 소식 들려온다. 88년 가끔은 손해 볼 때도 있다. 00년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다.
● 뱀 41년 가능하면 서로 도와주며 어울려 사는 것이 인생사. 53년 행복은 생각보다 가까이에 있다. 65년 재물도 중요하지만 명분을 지켜야 한다. 77년 기운이 상승하는 시기, 기분 좋은 출발이다. 89년 좀 더 멀리 보고 행동해라. 01년 편법이나 융통성보다는 원칙대로 할 것.
● 말 42년 분위기와 상황 파악이 성패를 가른다. 54년 타인의 이야기는 들어주되 너무 믿지는 말아라. 66년 빈 수레가 더 요란하다. 78년 욕심이 적으면 만사가 편하다. 90년 오랜 가뭄에 단비가 내리는 격이다. 02년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것.
● 양 43년 자녀들의 컨디션과 건강을 세심히 살필 것. 55년 특히 허리를 주의해야 한다. 67년 무리하게 밀어붙이기보다는 한 박자 쉬어라. 79년 도와준다면 감사하게 받아 들여라. 91년 자신의 위치에서 본분을 다해라. 03년 좀 더 현실적이고 구체적인 계획 세워볼 것. ● 원숭이 44년 낙심하지 말고 재충전의 기회로 삼아라. 56년 완벽을 추구하지 말 것, 때로는 실수도 약이 된다. 68년 생생각은 많이 하고 말은 아끼는 것이 유리하다. 80년 아직 긴장을 풀지 말라. 92년 칭찬 받거나 좋은 성과를 얻는다. 04년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
● 닭 45년 포기하지 않는다면 결국 원하는 바를 이루게 된다. 57년 반가운 소식이나 인연을 만나게 된다. 69년 겉모습만 보고 판단하면 실속이 적을 수 있다. 81년 공연한 시비에 말려들지 말 것. 93년 조금만 더 참고 기다려라. 05년 매사에 자신감 가지고 적극적으로 행동할 것.
● 개 46년 매사를 긍정적으로 바라보면 길이 열린다. 58년 후배나 젊은이들을 믿어야 한다. 70년 지키지 못할 약속은 하지 말 것. 82년 깊이 숙일수록 높게 인정받는다. 94년 한 템포만 늦게 움직여라. 06년 실현 가능하게 좀 더 현실적이고 구체적인 계획할 것.
● 돼지 47년 불필요한 언쟁은 피하는 것이 상책이다. 59년 컨디션 유지하도록 스스로 노력할 것. 71년 흔들리지 말고 밀어 붙여라. 83년 일단은 한발 양보하는 것이 오히려 이득이다. 95년 미리미리 준비하고 체크해야 한다. 07년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것.
