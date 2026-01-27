[속보]李대통령, 직접 훈장 들고 이해찬 前총리 빈소 조문

이재명 대통령이 27일 베트남 출장 중 급작스럽게 별세한 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소를 찾았다. 이 대통령은 유족들과 대화를 나누며 눈물을 보이기도 했다.
이 대통령은 김혜경 여사와 함께 이날 오후 6시 10분께 서울 종로구 서울대학교병원에 마련된 이 수석부의장의 빈소에 도착했다.
굳은 표정으로 들어선 이 대통령 내외는 헌화와 분향을 한 뒤 묵념을 했다. 김 여사는 묵념 후 눈물을 보였다.
이후 이 대통령 내외는 유족들과 인사했고 이 수석부의장에 국민훈장 무궁화장을 제단에 놓으며 이 수석부의장에 훈장을 추서했다. 국민훈장은 국가 발전·복지 등에서 공을 세운 사람에게 수여되는 훈장으로, 이중 무궁화장은 가장 높은 1급 훈장이다.
추서 후 유족들과 인사를 나누던 이 대통령은 눈물을 흘렸다. 이를 보던 상임 장례위원장인 김민석 총리도 애통한 표정으로 눈물을 흘렸다.
이 수석부의장은 이 대통령의 멘토 역할을 해오며 집권 초기 국정 운영 등에 대해 조언해 온 것으로 알려졌다.
이 대통령은 앞서 25일 이 수석부의장 별세 이후 “대한민국은 오늘 민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다. 고인의 별세 소식에 비통한 마음을 금할 수 없다”고 전했다. 이어 “이해찬 수석부의장님은 격동의 현대사 속에서 민주주의 가치를 지키고 확장하기 위해 일생을 바쳤다”며 “남겨주신 귀한 정치적 유산을 오래도록 기억할 것”이라고 했다.
이 전 총리의 장례는 더불어민주당과 민주평화통일자문회의가 공동 주관해 이날부터 31일까지 기관·사회장으로 치러진다. 김민석 국무총리가 상임장례위원장을, 백낙청 서울대 명예교수와 정청래 민주당 대표가 시민사회 및 정당 상임공동 장례위원장으로 위촉됐다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
