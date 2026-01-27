박세리·김승수 결혼 영상은 ‘가짜’…유튜브에 퍼진 허위 사실

유튜브를 중심으로 확산된 골프선수 출신 방송인 박세리와 배우 김승수의 결혼 발표 영상은 인공지능(AI)으로 제작된 영상으로 확인됐다. 실제 인물의 이미지와 음성, 뉴스 형식을 정교하게 결합한 허위 콘텐츠였다.
문제가 된 영상은 두 사람이 한 예능 프로그램 출연 이후 연인 관계로 발전한 설정과 함께, SBS 뉴스에서 결혼을 공식 발표했다는 내용을 포함하고 있었다. 여기에 1월 23일 서울 모처 비공개 결혼식이라는 구체적인 정황이 더해지며 사실처럼 소비됐다.
영상은 실제 방송 화면과 유사한 자막 구성과 익숙한 뉴스 멘트를 활용해 제작됐다.
이 같은 형식 탓에 일부 시청자들은 해당 내용을 사실로 인식했다. 댓글에는 “축하한다”, “잘 어울린다”는 반응이 잇따랐다.
영상은 이후 여러 플랫폼으로 복제·재유통되며 기정사실처럼 퍼졌고, 이 가운데 한 짧은 영상은 조회수 886만 회를 기록했다.
이처럼 사실과 다른 내용이 실제 뉴스처럼 소비되는 사례가 늘어나면서, 업계에서는 인공지능(AI)을 활용해 대량 생산된 저품질 허위 콘텐츠를 ‘AI 슬롭(AI Slop)’이라고 부른다. 슬롭은 원래 오물이나 음식물 찌꺼기를 뜻하는 단어로, SNS 환경에서는 조회 수와 광고 수익을 노리고 제작되는 저품질 AI 생성물을 의미한다.
AI 슬롭은 외형이 실제와 매우 흡사하지만 내용이 거짓인 경우가 많다. 기존 이미지와 영상, 기사 내용을 조합해 이용자의 판단을 흐리는 것이 특징이다. 특히 유명인과 뉴스 형식을 결합할 경우 신뢰도가 높아 보이면서 파급력이 커질 수 있다는 지적이 나온다.
한국은 AI 슬롭 콘텐츠의 최대 소비 국가로 지목됐다. 미국 영상 편집 플랫폼 카프윙 분석에 따르면 한국 기반 AI 슬롭 채널의 누적 조회수는 84억5000만 회로, 조사 대상 국가 가운데 가장 많았다. 이는 2위인 파키스탄(53억 회)과 3위인 미국(34억 회)을 크게 웃도는 수치다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
