현빈 “백기태 연기하려 14㎏ 찌워…아내도 ‘못봤던 얼굴’ 봤다고 해”

“이번 작품에서 (현 배우가 연기한) 백기태는 악인인데도 영화 ‘대부’ 알 파치노처럼 멋지게 표현된 것 같아요. 그의 새로운 얼굴을 포착하고 만들어가는 희열이 있었죠.”(우민호 감독)
디즈니+ 시리즈 ‘메이드 인 코리아’에서 배우 현빈(44)의 연기는 14일 시즌1이 끝났는데도 강한 여운을 남겼다. 백기태를 통해 들끓는 야망과 냉철한 이성을 동시에 보여준 현 배우를 시청자들 역시 ‘한국의 톰 하디’ ‘한국의 알 파치노’라고 극찬했다.
27일 만난 현 배우는 이런 주변의 칭찬에 대해 “와이프(배우 손예진)도 ‘같은 배우로서 못 봤던 얼굴을 봤다’고 하더라”라며 “조금 더 자신있게 다른 걸 시도하고 표현해볼 수 있는 자신감을 얻었다”고 했다.
‘메이드 인 코리아’는 1970년대를 배경으로 낮에는 중앙정보부 요원, 밤에는 마약 밀수업자로 이중생활을 하는 백기태와 그를 무서운 집념으로 추적하는 검사 장건영(정우성)의 이야기가 뼈대를 이룬다. 입소문을 타며 지난해 디즈니+가 공개한 한국 오리지널 콘텐츠 중에 아시아·태평양 지역 최다 시청 작품 1위에 등극했다. 이미 시즌2 제작이 확정돼 촬영을 진행하고 있다.
현 배우는 드라마 ‘내 이름은 김삼순’과 ‘시크릿 가든’, ‘사랑의 불시착’ 등을 히트시킨 멜로 장인이지만 이번 작품에서 ‘악역’의 이미지를 새롭게 끌어냈다. 하지만 그는 “악역이라고만은 생각하지 않고 연기에 임했다”고 한다. 실제로 우 감독이 참고하길 주문했던 레퍼런스도 ‘제임스 본드’였다.
“감독님은 (기태가) 위압감이 있으면서도 위트를 갖췄으면 좋겠다고 제안했어요. 저도 1화에 나오는 요도호 사건에서 아이를 대하는 다정한 태도나 적군파와 함께 있을 때 보이는 여유로움 등에서 느껴지듯, 단순한 악역이 아니어서 더 매력을 느꼈습니다.”
그가 이번 작품을 준비하며 가장 신경썼던 부분은 몸무게였다고. 영화 ‘하얼빈’ 때와 비교하면 약 14kg을 늘렸다고 한다. 현 배우는 “시나리오를 처음 보고 중앙정보부라는 기관 자체가 갖는 위압감이 백기태란 인물에서도 뿜어져 나오면 좋겠다 싶었다”며 “실제로 화면에 꽉 찬 제 모습을 보니 기대했던 그림과 맞아들어간 것 같아 만족스러웠다”고 했다.
성공을 위해 수단방법을 가리지 않는 백기태를 “쉽게 이해하긴 어려웠다”는 그는 이 작품을 “성공과 양심에 대한 이야기”라고 했다. “양심을 버리면서까지 성공하는 것이 나쁜 것일지, 선과 악에 대한 명확한 답을 주지 않고 질문을 하게 하는 드라마”라는 설명이다.
“연기하면서 기태가 ‘거울 같은 존재’가 될 수 있다고 생각했어요. 자칫 방심하면 기태 같은 인물이 나올 수 있는 상황은 현 시대에도 너무나 많이 존재하죠. 이 작품의 배경은 1970년대 한국이지만, 우리나라에만 국한된 이야기는 아니지 않을까요.”
댓글 0