[글로벌 현장을 가다/김철중]“하루 75만원에 이벤트 시선집중”…로봇 렌털시대 연 中

생활 속에 들어온 中 휴머노이드 로봇
AI 탑재로 다양한 소통 가능… “안아 달라”면 양팔 벌리고 다가와
中 로봇 임대 플랫폼 활성화… 가정·직장서 휴머노이드 로봇 활용 ↑
中 로봇 임대 시장 올해 10배 성장 전망… 대량생산, 본격 산업현장 적용은 아직 일러
23일 중국 베이징 차오양구의 한 사무실. 오전 10시가 되자 대형 여행용 트렁크(28인치) 정도 크기의 검은색 가방이 도착했다. 가방을 열어보니 키 130cm의 휴머노이드 로봇이 반으로 접힌 채 들어 있었다. 로봇의 무게가 초등학교 3, 4학년 남자아이 평균 몸무게와 비슷한 35kg이다 보니 성인 남성 혼자서 트렁크 밖으로 꺼내기 쉽지 않았다. 바닥에 엎드린 로봇의 등에 달린 전원 버튼을 누르자 약 1분 뒤 로봇이 스스로 벌떡 일어섰다. 박람회나 행사장에서 볼 수 있었던 휴머노이드 로봇이 일반 회사나 개인 공간에까지 들어온 것이다.
● 온라인 플랫폼 통해 하루 단위로 대여 가능
이 로봇은 중국의 로봇 임대 전문 플랫폼을 통해 대여받았다. 스마트폰에서 해당 업체 애플리케이션(앱)에 접속하면 로봇 개, 판다 형태의 로봇, 휴머노이드 로봇 등 다양한 기종을 선택할 수 있다. 원하는 날짜와 배송받을 주소를 입력하고 결제하면 이르면 이틀 만에 배송해준다. 배송 시 동행하는 전문 기사는 고객에게 로봇 작동법 등을 설명해주고 로봇이 일하는 동안 돌발상황에 도움을 준다.
이날 임대받은 제품은 중국 기업인 즈위안로봇의 ‘링시(Lingxi) X2’. 손 흔들기나 악수, 머리 위 하트 같은 기본적인 동작은 물론이고, 약 1분 동안 노래에 맞춰 춤을 추는 레퍼토리 동작도 4개 포함돼 있었다. 기본적인 조작은 조이스틱이나 스마트폰 앱으로 이뤄졌다. 단순히 로봇을 구경하는 게 아니라 이용자가 직접 조종해 다양한 동작을 시켜볼 수 있다는 점은 임대 로봇의 큰 장점이었다. 간단히 사용법을 배우고 나니 금세 간단한 동작과 명령을 내릴 수 있게 됐다. 로봇과 함께 엘리베이터를 타고 다른 층으로 이동해 사무실을 오가는 일도 어렵지 않았다.
인공지능(AI) 기능을 탑재해 음성으로 인간과의 소통도 가능했다. 로봇은 “실리콘으로 만들어진 차세대 AI 스타”라고 자신을 소개했다. ‘너는 남자야? 여자야?’라는 질문에는 ‘저는 로봇입니다’라고 재치 있게(?) 답했다.
현재 한국의 대통령이 누군지 물어보니 “2025년 6월 취임한 21대 이재명 대통령이다”고 정확한 답변을 내놨다. 안아달라고 요청하자 미소 짓는 눈동작을 만들고 양팔을 벌리는 모습에서는 반려 로봇의 가능성을 엿보게 했다.
임대 가격은 하루 기준 3599위안(약 75만 원). 만약 30일을 빌린다면 1일당 1499위안(약 31만 원)으로 할인된다. 로봇의 실제 판매 가격인 9만8000위안(약 2000만 원)과 비교하면 낮은 금액이지만, 일반인이 단독으로 빌리기에는 부담이 큰 액수다. 로봇개 모델은 399~499위안(약 8만3000~10만4000원)으로 상대적으로 저렴한 편이다.
● 춘제 앞두고 기업들 주문 폭주
상하이에 본사를 둔 로봇 전문 임대 플랫폼 ‘칭톈쭈(擎天租)’는 지난해 12월 말 서비스를 시작했다. 로봇 스타트업인 즈위안로봇과 페이쿠오커지(飞阔科技)가 공동으로 설립한 업체다. 기존에도 일반 전자상거래 플랫폼에서 개인이나 소형 업체가 로봇을 판매하거나 대여한 적은 있었지만, 자체 플랫폼을 구축해 로봇 임대 사업을 하는 건 이번이 처음이다. 회사의 마케팅총책임자(CMO)인 리커웨이(李可爲)는 “지난해 초부터 중국에서는 로봇 열풍이 불었지만, 정작 직접 체감해 본 사람은 많지 않다”고 서비스를 만든 이유를 설명했다.
현재 서비스를 이용하는 주요 고객층은 기업. 직원들을 위한 회사 내부 행사용이거나 쇼핑몰에서 고객 이벤트를 위해 대여받는 경우가 대부분이다. 특히 다음 달 춘제(중국 설)를 앞두고 주문이 몰리고 있다. 시무식이나 직원 격려 행사 등에서 로봇을 활용하려는 기업들이 많기 때문이다. 리 CMO는 “플랫폼 오픈 이후 하루 평균 100건 이상의 주문이 들어오고 있다”면서 “단순히 로봇을 빌려주는 데 그치지 않고, 로봇을 활용한 행사 시나리오도 제공한다”고 말했다.
중국에서는 오프라인 매장에서도 로봇 임대가 가능하다. 지난해 광둥성 선전시에 문을 연 ‘6S 로봇 매장’은 판매와 임대까지 원스톱 서비스를 제공한다. 6S는 기존 자동차 업계에서 사용하던 판매(Sale)·부품(Sparepart)·서비스(Service)·정보 피드백(Survey) 등 4S에 임대(lease)와 맞춤형 서비스(customization)를 더한 개념이다. 중국 매체들에 따르면 약 20개 이상의 로봇 브랜드가 입점해 있고, 휴머노이드 로봇 대여 가격은 약 8000위안(약 170만 원)이다. 네 발이 달린 로봇 개의 경우 공룡, 조랑말, 사자 등의 형태로 맞춤 서비스도 제공하고 있다.
● 中 휴머로이드 로봇 임대 시장, 올해 100억 위안 규모 이를 전망
지난해 중국의 휴머노이드 로봇 임대 시장 규모는 약 10억 위안(약 2100억 원). 전문가들은 올해에는 최소 100억 위안(약 2조1000억 원)까지 급성장할 것으로 내다봤다. 장쑤 상업은행의 우쩌웨이(武澤偉) 연구원은 “초창기 로봇 시장이 ‘호기심 유발을 위한 전시’ 단계였다면, 이제 ‘실질적인 서비스’ 단계로 빠르게 이동하고 있다”고 밝혔다.
지난해 중국의 로봇 업체 쑹옌둥리(鬆延動力)에서 1만 위안(약 200만 원)대의 휴머노이드 로봇 ‘부미’를 출시하는 등 로봇 가격이 낮아지고 있다. 하지만 자동차와 달리 아직 일반 가정에서 로봇을 직접 구매해 사용하기에는 활용도가 낮고 유지보수 비용도 높은 편이다. 칭톈쭈의 리 CMO는 “3~5년 뒤 로봇이 가사, 육아 등을 할 수 있기 되기 전까지는 구매 아닌 임대 시장이 더 커질 것”이라고 전망했다.
중국 공업정보화부에 따르면 지난해 중국에서 휴머노이드 로봇의 완제품을 생산한 업체는 140곳에 달하며, 이 업체들이 한 해 동안 내놓은 제품 수는 약 330종이다. 지난해 춘제 갈라쇼에서 유니트리사의 ‘H1’이 단체 군무를 선보인 후 휴머노이드 로봇에 대한 관심이 급증했다. 또 로봇 마라톤과 격투기 대회, 올림픽 등 각종 이벤트를 통해 시간이 갈수록 발전된 능력을 선보였다. 공업정보화부 측은 “AI 기술 발전에 따라 휴머노이드 로봇 산업의 성장 속도 역시 예상을 뛰어넘었다”고 평가했다.
● 모건스탠리 “中 휴머노이드 로봇 상용화 중요 전환점”
대만 롄허보에 따르면 글로벌 투자사인 모건스탠리는 최근 보고서에서 “올해가 중국 휴머노이드 로봇이 상업화 단계로 나아가고, 산업 생태계를 구축하는 데 있어 핵심적인 해가 될 것”이라고 밝혔다. 올해 중국에서의 휴머노이드 로봇 판매 전망치도 기존 1만4000대에서 2만8000대로 2배로 상향했다. 보고서는 휴머노이드 로봇의 제조 원가가 연평균 16%씩 하락할 것으로 예상되는 만큼 로봇 상업화와 보급에 가속도가 붙을 것이라고 전망했다.
다만 로봇의 대량 생산과 산업 현장에서의 적용이 아직 시기상조라는 지적도 나온다. UBS증권의 애널리스트 왕페이리(王斐麗)는 “훈련 데이터 부족 등으로 휴머노이드 로봇의 ‘두뇌’ 개발은 여전히 어려운 숙제”라고 지적했다. 중국 최대 로봇 제조업체 중 하나인 유비테크 측은 자사의 최신 산업용 휴머노이드 로봇 ‘워커 S2’에 대해 “상자 쌓기나 품질 관리 같은 특정 작업에서의 생산성은 인간의 30~50% 수준이며, 2028년까지 80% 수준으로 끌어올리는 게 목표”라고 밝혔다.
