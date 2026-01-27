이재용 차에서 포착된 음료수…전해질 많다는 ‘이것’이었다

이재용 삼성전자 회장이 미국 워싱턴에서 열리는 ‘이건희 컬렉션’ 전시 기념 갈라 행사에 참석하기 위해 26일 출국했다. 이 회장이 서울 강서구 김포공항 비즈니스항공센터에 도착해 차량에서 내릴 당시 차 안에서 포착된 음료수가 화제가 되고 있다.
이 회장은 같은 날 오후 4시 45분경 정장에 남색 패딩 조끼 차림으로 공항에 도착했다. 그는 왼쪽 손에 여러 장의 서류를 든 채 차에서 내렸다. 이때 차량의 열린 문틈으로 음료 한 병이 포착됐다.
해당 음료는 베트남산 코코넛워터로 알려졌다. 코코넛워터는 칼륨, 나트륨, 마그네슘, 인 등 전해질 성분이 풍부하면서 열량은 낮아 장시간 이동이나 운동 후 수분 보충에 도움을 준다.
이번에 포착된 코코넛워터가 ‘이재용템(이재용 아이템)’으로 떠오를지 관심이 쏠린다.
이 회장은 평소 ‘완판남’으로 주목받아 왔다. 지난해 10월 30일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 및 정의선 현대차그룹 회장과 서울 삼성역 인근 깐부치킨에서 ‘치맥 회동’을 즐겼을 당시 착용한 아우터는 온라인몰 SSF샵에서 S 사이즈를 제외한 전 제품이 하루 만에 품절됐다. 해당 제품은 삼성물산 패션부문 갤럭시의 프리미엄 라인인 란스미어의 인조스웨이드 블루종으로 알려졌다.
2022년 12월 베트남 출장 당시 착용한 삼성물산 빈폴골프 패딩 조끼 역시 리오더 물량까지 소진됐다.
2016년 국정조사 청문회에서 사용한 소프트립스 립밤은 ‘이재용 립밤’으로 불리며 직구 열풍을 일으킨 뒤 국내 정식 출시까지 이뤄졌다.
한편 ‘이건희 컬렉션’ 갈라쇼는 28일(현지 시간) 워싱턴 스미스소니언 국립아시아예술박물관에서 열린다. 이번 갈라 행사는 북미 지역에서 40여 년 만에 최대 규모로 열리는 한국의 고(古)미술 전시회의 성공적인 개최를 기념하고, 이건희 선대 회장의 문화보국 정신을 알리기 위해 마련됐다. 삼성에서는 이재용 회장을 비롯해 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등이 참석한다.
