국힘 윤리위 “김종혁, 탈당 권유” 중징계… 張-韓 갈등 심화

국민의힘 중앙윤리위원회가 당원과 당 지도부를 비방했다는 이유로 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원(사진)에 대해 ‘탈당 권유’ 처분을 의결했다고 26일 밝혔다. 13일 한동훈 전 대표를 제명 처분한 데 이어 친한계 핵심 인사에 대해 다시 한 번 중징계를 내린 것. 당 지도부와 친한계의 갈등이 더욱 심화될 것으로 전망된다.
윤리위는 26일 오후 배포한 결정문에서 “피조사인의 중대한 당헌·당규·윤리규칙 위반이 인정된다”며 이같이 밝혔다. 앞서 지난해 12월 당무감사위원회는 김 전 최고위원에 대해 당원권 정지 2년의 징계를 권고했는데, 윤리위는 더 무거운 징계를 내린 것이다.
윤리위는 김 전 최고위원이 방송 등에 출연해 지도부를 비판하며 발언한 ‘망상 바이러스’ ‘한 줌도 안 된다’ ‘파시스트적’ 등의 표현에 대해 “자신의 정당과 리더십, 동료를 비방함으로써 당의 이익을 침해한 대가로 자신의 이미지 메이킹이라는 사익을 추구한 것”이라고 결정문에 적시했다.
윤리위는 김 전 최고위원이 윤민우 윤리위원장 및 윤리위원들을 비판해 온 것을 두고도 “전혀 사실과 다른 정보들을 동원하여 조직적이고 집요하며 파상적인 정보심리전 테러공격을 했다”면서 “재판부를 폭탄테러하는 마피아나 테러단체에 비견될 정도로 중대한 사안”이라고 비판하기도 했다. 김 전 최고위원은 윤 위원장에 대한 기피신청을 제출했지만, 윤리위는 기각했다.
탈당 권유는 한 전 대표가 받은 제명보다 한 단계 낮은 수위의 징계다. 그러나 김 전 최고위원이 10일 내에 자진 탈당하지 않으면 최고위원회의 의결로 제명할 수 있어 사실상 효력은 동일하다는 해석이 나온다. 김 전 최고위원은 “납득할 수 없는 결정”이라며 법적 대응을 예고했다. 한 전 대표는 “국민의힘에서 불법 계엄이 진행 중”이라며 “‘윤 어게인’ 사이비 보수로부터 진짜 보수를 지켜내야 한다”고 했다.
이날 최고위원회의에선 24일 한 전 대표 지지자들 집회에서 장동혁 대표 퇴진 구호를 유도한 친한계 함운경 서울 마포을 당협위원장에 대해 “적절한 조치가 필요하다”는 주장이 나오는 등 내홍은 더 심화되는 모습이다. 단식 중단 이후 입원 치료를 받아 온 장 대표는 이날 퇴원했다.
장 대표의 ‘쌍특검’(통일교·공천헌금 특검) 요구 단식으로 가시화됐던 국민의힘과 개혁신당의 공조에도 파열음이 감지되고 있다. 개혁신당 이준석 대표는 26일 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “공조를 할 사안이 박근혜 전 대통령의 출현이라는 특이한 형식으로 종결됐기 때문에 그 실타래를 푸는 것은 국민의힘이 해야 될 것”이라며 “박근혜라는 카드로 종결을 했으니 그다음에 이어 나가기가 어려운 단절이 있었던 건 맞지 않겠느냐”고 밝혔다. 이 대표는 또 한 라디오 방송에서 “박 전 대통령이 행사 뛰는 가수에 비유하자면 그렇게 싼 값은 아니다”라며 “추가적인 정치적 비용이 따를 것”이라고 했다.
국민의힘은 개혁신당과의 공조 방안을 구체화하겠다는 입장을 밝혔다. 박성훈 수석대변인은 “쌍특검 관철에 대한 대의에 있어서 충분히 공감을 하고 있다”며 “다양하고 실천적인 방안을 논의하도록 하겠다”고 말했다.
댓글 0