한동훈 “국힘서 불법계엄 진행중”…김종혁 중징계에 날세워

한동훈 전 국민의힘 대표가 김종혁 전 최고위원에 대한 ‘탈당 권유’ 징계에 대해 ‘불법계엄이 진행 중’이라고 반발했다. 김 전 최고위원은 징계 처분에 대해 가처분을 신청할 것이라고 했다.
한 전 대표는 26일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “지금 국민의힘에서 불법 계엄이 진행 중”이라며 “공당으로서 지켜야 할 최소한의 민주적 기본질서를 내다버린 책임을 물어야 한다. 윤어게인, 사이비 보수로부터 진짜 보수를 지켜내야 한다”고 했다.
국민의힘 윤리위원회는 이날 김 전 최고위원에게 제명 바로 아래 중징계인 ‘탈당 권유’ 처분을 내렸다. 앞서 당무감사위원회가 윤리위에 권고한 당원권 정지 2년보다 징계 수위를 높인 것이다.
김 전 최고위원도 이날 JTBC 이가혁 라이브에 출연해 ‘탈당 권유’ 처분에 대해 “당의 자유로운 언로를 ‘입틀막’하겠다는 것으로 가처분을 신청할 것”이라며 “민주정당에서 있을 수 없는 일이라고 본다”고 지적했다.
김 전 최고위원은 “윤리위는 보도자료에서 ‘이 징계가 선례가 돼 개별 억제뿐 아니라 일반 억제가 이뤄지길 기대한다’고 썼다”며 “이는 ‘(김 전 최고위원처럼) 이렇게 하면 큰일 나는구나’라는 인식을 준 것으로 이처럼 반헌법적 권고문을 내놓을 수 있는지 이해가 안 된다”고 했다.
김 전 최고위원은 “대한민국 정통 보수정당이 이 지경까지 몰락한 것에 장동혁 대표의 책임이 있다”며 “윤리위원장과 당무감사위원장 모두 장 대표가 임명한 인물”이라고 했다. 이어 “가처분을 신청할 것”이라며 “민주 질서를 깨고 언론 자유를 탄압하는 데 징계받을 사유가 되냐고 법원에 묻고 싶다”고 주장했다.
