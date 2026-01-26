‘봉석이’ 이정하 해병대 입대…무빙 시즌2 못 나온다

배우 이정하가 해병대에 입대하며 국방의 의무를 시작했다.
이정하는 26일 오전 경북 포항에 위치한 해병대 교육훈련단에 입소했다. 별도의 입대 행사는 진행하지 않았다.
소속사 나무엑터스는 앞서 해병대 합격 소식을 전하며 “이정하에게 보내주시는 변함없는 사랑에 깊이 감사드리며, 성실한 복무를 마치고 한층 더 성장한 모습으로 돌아올 그날까지 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 밝혔다.
1998년생인 이정하는 2017년 웹드라마 ‘심쿵주의’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘런 온’, ‘알고있지만,’ 등을 통해 차근차근 필모그래피를 쌓았고, 2023년 디즈니+ 시리즈 ‘무빙’에서 김봉석 역을 맡아 폭발적인 인기를 얻으며 대중에게 확실한 인상을 남겼다.
이정하는 이후에도 영화 ‘빅토리’, 드라마 ‘감사합니다’, ‘ONE 하이스쿨 히어로즈’ 등에 출연하며 활동을 이어갔다.
군 복무로 인해 제작이 확정된 ‘무빙’ 시즌2에는 합류하지 못하게 됐다. 시즌1에서 핵심 캐릭터로 활약했던 만큼 그의 공백을 아쉬워하는 목소리도 나오고 있다. 이정하는 군 복무를 마친 뒤 배우로서 활동을 재개할 예정이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
