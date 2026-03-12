테이저건 맞고도 꿈쩍않던 190㎝ 거구의 폭행범, 삼단봉으로 제압

경기 안산시에서 불특정 다수를 흉기로 위협하는 등 이른바 ‘묻지마 폭행’을 벌인 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 검거 과정에서 테이저건에도 쉽게 쓰러지지 않아 경찰 여러 명이 삼단봉 등을 동원해 제압에 성공했다.
12일 안산단원경찰서는 특수협박 및 폭행 혐의로 40대 남성 A 씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 밝혔다.
A 씨는 전날 오후 8시경 안산시 단원구 선부역 인근 길가에 주차된 차량 운전석에 앉아 있던 40대 남성 B 씨를 별다른 이유 없이 폭행한 혐의를 받는다.
경기남부경찰청이 공개한 당시 상황이 담긴 영상을 보면 A 씨는 갑자기 한 승용차의 운전석 문을 열더니 B 씨를 끌어내 때렸다.
이를 목격한 30대 시민이 말리려 하자, A 씨는 근처 카페에 들어가서 흉기를 들고나와 위협했다. 영상에는 A 씨가 흉기를 든 모습에 놀라 달아나는 시민들의 모습도 담겼다.
경찰은 B 씨의 신고를 접수한 지 2분여 만에 현장에 도착했다. 경찰은 테이저건을 든 채 “흉기 버려”라고 5번 소리쳤다. A 씨는 흉기를 버리지 않았고, 결국 경찰은 테이저건을 발사해 명중시켰다. 그러나 키 190㎝인 A 씨는 꿈쩍도 하지 않았다. 이에 경찰 여러 명이 삼단봉 등을 들고 동시에 달려들어 A 씨를 제압해 검거했다.
조사 결과 A 씨는 지적장애를 앓고 있는 것으로 파악됐다. 교통사고를 당해 어머니와 함께 인근 병원에 입원해 있던 그는 잠시 바람을 쐬기 위해 외출했다가 범행을 저지른 것으로 알려졌다. 피해자들과는 일면식도 없는 사이다.
이번 일로 B 씨가 경상을 입었으며, 이외 부상자는 발생하지 않았다.
경찰은 정확한 범행 동기 등 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
