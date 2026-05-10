“김치찜 대신 담배 4갑 사다달라” 도 넘은 배달요청 ‘눈살’

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 10일 08시 25분

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배달 요청사항이 적힌 영수증. 보배드림
배달 요청사항이 적힌 영수증. 보배드림
배달 애플리케이션(앱)으로 음식을 주문하면서 황당한 요청을 한 고객들이 눈살을 찌푸리게 했다. 식당 메뉴 대신 담배를 사다달라거나, 주문하지 않은 음식을 서비스로 달라는 식이다.

자동차 전문 커뮤니티 보배드림에는 8일 ‘신박한 배달 요청사항’이라는 제목으로 배달 영수증 한 장이 올라왔다. 고객은 요청사항에 “김치찜 대신 담배 4갑으로 사다주시면 안 되나? 안 되면 취소하면 될 것 같다”고 썼다. 식당 메뉴 대신 편의점 등에서 담배를 사서 배달해달라는 것이다. 또 배달 방식은 대면이 아닌 비대면을 선택했다. 일부 누리꾼은 이를 “미성년자가 담배를 시킨 것”이라고 추정했다.

배달 요청사항이 적힌 영수증. 보배드림
배달 요청사항이 적힌 영수증. 보배드림
이보다 앞서 4일에는 중국집에서 탕수육과 짜장면, 짬뽕을 시킨 고객의 황당한 요청이 알려지기도 했다. 당시 요청사항에는 “탕수육, 면 조금 덜어주셔도 되니까 크림새우 서비스 부탁드려도 되나”라고 적혔다. 탕수육과 짜장, 짬뽕의 면을 적량보다 덜 주고 시키지 않은 크림새우를 달라는 것. 이에 한 누리꾼은 “광어시키고 조금만 줘도 되니 다금바리 넣어달라는 것”이라며 “양심있나”라고 비판했다.

#배달앱#고객요청#담배배달#황당한요청#음식주문#비대면배달
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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