강선우에 1억 건넨 김경 시의원 사퇴…“법적 처벌 달게 받겠다”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 26일 19시 51분

글자크기 설정

‘공천 헌금’ 의혹을 받는 김경 서울시의원이 18일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 경찰 조사를 받기 위해 출석하며 고개 숙여 인사하고 있다. 2026.1.18/뉴스1
‘공천 헌금’ 의혹을 받는 김경 서울시의원이 18일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 경찰 조사를 받기 위해 출석하며 고개 숙여 인사하고 있다. 2026.1.18/뉴스1
‘여권 공천 헌금’ 의혹으로 경찰 수사를 받고 있는 김경 서울시의원이 26일 시의원직에서 사퇴하겠다고 밝혔다. 경찰은 2022년 지방선거를 앞두고 김 시의원에게 1억 원을 받은 혐의를 받고 있는 무소속 강선우 의원에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다.

이날 김 시의원은 입장문을 내고 “최근 논란이 된 1억 원 공여 사건과 관련해 공직자로서 지켜야 할 도덕적 채무를 다하지 못했다. 조사에 성실히 임해 잘못에 상응하는 법적 처벌을 달게 받겠다”며 사직서를 제출했다고 밝혔다. 더불어민주당에서 제명된 강 의원에게 공천을 대가로 1억 원을 건넸다는 혐의를 재차 시인한 것이다. 그러나 강 의원은 계속해서 1억 원 수수 사실을 부인하고 있는 상황. 이에 대해 박정보 서울경찰청장은 이날 정례 기자간담회에서 강 의원의 구속영장 신청 여부를 두고 “절차에 따라 엄정하게 하겠다”고 했다.

공천 헌금 의혹을 받는 김경 서울시의원이 18일 서울 마포구 공공범죄수사대에서 경찰 조사를 받기위해 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.01.18. 서울=뉴시스]
공천 헌금 의혹을 받는 김경 서울시의원이 18일 서울 마포구 공공범죄수사대에서 경찰 조사를 받기위해 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.01.18. 서울=뉴시스]
다만 김 시의원은 최근 추가로 불거진 2023년 강서구청장 보궐 선거 의혹에 대해서는 언급하지 않았다. 경찰은 2022년 뿐만 아니라 2023년 강서구청장 선거를 앞두고도 김 시의원이 여권 인사들에게 금품 전달을 모의했다는 의혹에 대해서도 수사하고 있다. 경찰이 서울시의회를 통해 확보한 PC에 담긴 녹취록에 따르면 김 시의원은 복수의 여당 의원들에게 금품 및 후원금 전달 방법을 언급한 것으로 알려졌다.

김 시의원이 사퇴 의사를 밝혔지만 사퇴가 아닌 제명 결정이 내려질 가능성도 있다. 시의원직 사퇴는 시의회의장이 수리해야 가능한데 최호정 서울시의회 의장은 27일 윤리특별위원회 전까지 김 의원의 사직서를 수리하지 않겠다는 방침이다. 국민의힘은 소속 시의원들은 윤리특위에서 김 시의원의 제명을 논의할 예정이다.
#김경#강선우#서울시의원#공천 헌금#경찰 수사#더불어민주당#금품 수수#강서구청장 선거#윤리특별위원회#구속영장
정서영 기자 cero@donga.com
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스