까르띠에도 올렸다…연초 샤넬-롤렉스 등 명품 가격 줄인상

샤넬과 롤렉스에 이어 프랑스 주얼리·시계 브랜드 까르띠에까지 가격 인상 대열에 합류했다. 지난해 네 차례에 걸쳐 제품 가격을 인상한 데 이어 연초부터 가격 인상에 돌입한 것.
까르띠에는 27일을 기점으로 시계와 보석류 등 주요 제품 가격을 일제히 올렸다. 이번 인상으로 대표 제품인 러브링 클래식 모델(옐로우 골드·핑크 골드) 가격을 309만 원에서 333만 원으로 7.8% 올랐다. 러브 브레이슬릿 미디엄 모델(옐로우 골드·핑크 골드)은 970만 원에서 1050만 원으로 8.2% 올라 1000만 원을 넘었다. 트리니티 링 클래식 모델은 342만 원에서 370만 원으로 8.2% 올랐다.
시계 제품 중에서는 탱크 아메리칸 워치 스몰 모델이 625만 원에서 675만 원으로 8.0% 올랐고, 베누아 워치 미니 모델(옐로우 골드·핑크 골드)은 2280만 원에서 2470만 원으로 8.3% 인상했다.
앞서 까르띠에가 제품값을 올린다는 소식이 알려지자 온라인몰에 주문이 몰렸으나, 까르띠에는 이를 이유로 ‘배송 지연’을 공지해 소비자들의 불만을 샀다. 또 가격 인상 전 상품을 구매하려는 사람들로 주요 매장 앞에는 개점 시간 전부터 긴 줄이 이어지는 ‘오픈런’이 일어나기도 했다.
올해 초부터 명품업계 줄줄이 가격을 인상하고 있다. 샤넬과 에르메스, 롤렉스 등이 가격 올렸고, 다음 달에는 주얼리 브랜드 티파니앤코도 가격 인상할 것으로 알려졌다.
