고소영 “효자야 안녕” 한남동 300억 건물 자랑했다가 뭇매

배우 고소영이 남편 장동건 소유 건물을 자랑했다가 역풍을 맞고 해당 부분을 편집했다.
고소영은 이달 23일 유튜브 채널에 한남동을 돌아다니는 영상을 공개했다.
그는 한남동 길을 걷다가 건너편 건물을 보더니 “우리 건물 잘 있네. 너무 예쁘다. 저 건물이 여기서 제일 예쁘지 않나. 약간 유럽 느낌의 디자인이 너무 예쁘다. 효자야 안녕~”이라며 남편 장동건의 건물을 자랑했다.
해당 건물은 장동건이 지난 2011년 126억 원에 매입한 건물로, 현재 가치는 300억 원으로 추정되고 있다. 매입 14년 만에 약 174억 원의 시세차익이 예상된다.
이에 다수 누리꾼은 부정적인 반응을 보였다. 서민들의 삶과 괴리감이 느껴진다는 이유에서다. 한 네티즌은 “‘돈 자랑’하는 것 같다”고 꼬집었다.
결국 고소영은 해당 영상에서 건물 언급 부분을 삭제 처리했다.
고소영은 2023년 8월 15일 광복절 당일, 소셜네트워크서비스(SNS)에 일본 가족 여행 사진을 올렸다가 누리꾼들의 지탄을 받기도 했다.
고소영은 서울 성동구 송정동, 강남구 청담동에도 부동산을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
