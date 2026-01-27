활동 재개 황영웅 “학폭 사실 아니다” 3년만에 의혹 부인

학교 폭력 논란이 불거졌던 가수 황영웅이 활동 중단 3년 만에 복귀 시동을 걸며 학폭 의혹을 부인했다.
소속사 골든보이스는 27일 공식 입장을 통해 “지난 논란 당시 황영웅이 즉각적인 해명 대신 침묵을 지켰던 것은 제기된 의혹이 사실이어서가 아니었다”며 “당시 경연의 공적 무대와 동료 아티스트들에게 행여나 피해가 갈 것을 우려한 가수의 결단이었다”고 밝혔다.
이어 “현재까지 유포된 의혹 중 상당 부분은 악의적으로 편집되거나 사실관계가 확인되지 않은 일방적인 주장”이라며 “황영웅은 학창 시절 친구들 사이의 다툼이나 방황은 있었을지언정, 특정인을 지속적으로 괴롭히거나 보도된 바와 같은 가학적인 행위를 한 사실이 없음을 명백히 밝힌다”고 주장했다.
또한 “그동안 황영웅은 자숙의 시간을 가지며 스스로를 돌아보았으나, 더 이상 무분별한 허위 사실이 진실인 양 굳어지는 것을 방치할 수 없다고 판단했다”며 “이제는 숨지 않고 진실을 당당히 밝혀 가수로서의 명예를 회복하고, 다시는 이와 같은 억울한 사례가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
소속사는 입장문과 함께 황영웅의 중학교 생활기록부도 공개했다. 생활기록부에는 ‘타인의 의견을 수용할 줄 알고 이해심이 있어 교우관계가 향상됨’, ‘선생님께 예의바르고 성격이 원만하여 교우관계가 활발하다’ 등의 문구가 담겼다.
황영웅은 지난 2023년 방영된 한 방송사 오디션 프로그램에서 강력한 우승후보에 오르며 대중의 사랑을 받기 시작했다. 하지만 이후 학교폭력, 상해 전과, 데이트 폭력 의혹 등이 잇따라 불거졌다.
논란이 거세지자 황영웅은 모든 프로그램에서 자진 하차했다. 당시 황영웅은 “어린 시절의 일이라고 변명하지 않겠다. 지난 시간을 돌아보며 반성하고 오해는 풀고 진심으로 사과하겠다”며 “저로 인해 상처받으셨던 분들께 진심으로 용서를 구한다”고 밝혔다.
그러면서 “사실이 아닌 이야기들에 대해서는 나를 믿어주시는 분들을 위해서라도 꼭 바로잡고 싶다”고 했지만 이후 별다른 입장을 밝히지 않았다.
앞서 황영웅은 이달 부산에서 열린 단독 콘서트 표를 모두 판매하기도 했다. 다만, 이달 28일 전남 강진에서 열리는 ‘제54회 강진청자축제-청자의 소리 콘서트’에 출연할 예정이었으나 항의 민원이 빗발치면서 출연이 무산될 가능성도 거론되고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
