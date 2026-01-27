대구시장 출마 주호영 “대구·경북 통합 안하면 양쪽 다 뒤처져”

  입력 2026년 1월 27일 17시 35분

주호영 국회부의장이 27일 서울 여의도 국회에서 대구시장 출마 기자간담회를 하고 있다. 2026.1.27/뉴스1
6·3 지방선거 대구시장 출마를 공식화한 국민의힘 주호영 국회부의장(6선·대구 수성갑)이 27일 “지방 소멸은 대구만의 문제가 아닌 국가적 재앙”이라며 “피폐해져 가는 지역을 살리기 위한 새로운 경기의 규칙을 만들겠다”고 밝혔다.

주 부의장은 이날 국회 본청에서 기자간담회를 갖고 “지금까지의 방식으로는 아무리 노력해도 한계가 있다. 경기의 규칙을 바꾸지 않으면, ‘게임의 룰’을 바꾸지 않으면 지방은 모두 소멸된다”고 강조했다. 그는 “대구시의 1년 예산이 12조 원 가까이 되는데, 몇백 억짜리 예산을 몇 개 받아온들 이런 (지방 소멸) 흐름을 멈출 수가 없다”면서 “법인세나 기업 상속세 등을 대폭 줄여주고, ‘규제 프리존’을 만들어 기업이 스스로 올 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 했다.

주 부의장은 최근 논의에 급물살을 타고 있는 대구·경북 행정통합과 관련해 “통합하지 않으면 양쪽 모두 지속 가능하지 않다. 다른 지역이 선(先)통합을 통해 대규모 국책사업을 확보하는 상황에서 대구·경북만 남는다면 책임은 누가 질 것이냐”라며 “불완전한 부분이 있더라도 선 통합, 후 보완하는 방식으로 해야 한다”고 밝혔다. 다른 지역 현안인 군 공항 이전 문제에 대해선 “안보의 혜택을 대구 사람들만 보느냐”면서 중앙 정부 차원에서 나서서 해결해야 하는 사안이라는 점을 강조했다.

주호영 국민의힘 의원이 27일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 대구시장 출마 관련 기자간담회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.01.27. [서울=뉴시스]
홍준표 전 시장의 사퇴로 공석인 상태에서 치러지는 이번 대구시장 선거는 여러 국민의힘 소속 현역 국회의원들이 출사표를 던지며 치열한 경쟁이 펼쳐질 전망이다.

앞서 지난해 12월 29일 추경호 의원(대구 달성·3선)은 현역 의원 중 가장 먼저 출마를 선언했다. 추 의원은 “대구에 정치를 하러 온 것이 아니라 일을 하러 왔다”라며 “대구에 필요한 것은 경제를 알고 현안을 풀 줄 아는 리더십”이라고 강조했다.

CJ제일제당 사장 출신으로 원내수석대변인을 맡고 있는 최은석 의원(대구 동-군위갑·초선)도 5일 출마를 선언하며 “‘경영 DNA’를 대구시정에 과감하게 접목해 무너진 대구 경제를 다시 세우겠다”라고 강조했다.

윤재옥 의원(대구 달서을·4선)과 유영하 의원(대구 달서갑·초선)도 조만간 출마를 공식 선언할 것으로 알려졌다.

이지운 기자
