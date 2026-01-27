광주·전남 통합 명칭 ‘전남광주특별시’…청사는 3곳 운영하기로

6·3 지방선거를 앞두고 광주·전남, 대전·충남 등을 중심으로 행정통합 논의가 본격화된 가운데, 강기정 광주시장와 김영록 전남지사, 지역 국회의원들이 광주·전남 통합 자치단체의 명칭을 ‘전남광주특별시’로, 약칭은 ‘광주특별시’로 정했다.
강 시장, 김 지사, 민주당 김원이 의원(민주당 전남도당위원장), 민주당 양부남 의원(민주당 광주시당위원장)은 27일 국회에서 ‘광주전남 특별법 검토 시·도지사-국회의원 제4차 간담회’를 마친 뒤 기자들을 만나 이렇게 밝혔다.
양 의원은 “통합 자치단체명은 전남광주특별시, 약칭은 광주특별시”라고 밝혔다. 이어 “청사는 전남 동부, 무안, 광주청사를 균형 있게 운영하기로 했다”며 “주 사무소는 정하지 않았다”고 했다. 강 시장은 주 사무소와 관련해 “7월 1일 출범하는 특별시장의 권한으로 둔다는 의견을 모았다”고 했다.
이들은 오는 28일 광주·전남 통합 특별법을 발의할 계획이라고 밝혔다. 김 의원은 “(특별법은) 내일 정도 발의할 것”이라며 “(발의되면) 국회 행정안전위원회 법안 심사 과정, 정부 측과의 협상 이런 과정이 남게 된다”고 했다.
