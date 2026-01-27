광주·전남 통합 명칭 ‘전남광주특별시’…청사는 3곳 운영하기로

강기정 광주시장(왼쪽)과 김영록 전남지사가 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 광주전남 통합 특별법 제정을 위한 제4차 간담회에 앞서 대화하고 있다. 2026.1.27 뉴스1

이들은 오는 28일 광주·전남 통합 특별법을 발의할 계획이라고 밝혔다. 김 의원은 “(특별법은) 내일 정도 발의할 것”이라며 “(발의되면) 국회 행정안전위원회 법안 심사 과정, 정부 측과의 협상 이런 과정이 남게 된다”고 했다.