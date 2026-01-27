광주·전남 통합 명칭 ‘전남광주특별시’…청사는 3곳 운영하기로

김원이 더불어민주당 전남도당위원장이 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 광주전남 통합 특별법 제정을 위한 제4차 간담회에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.1.27 뉴스1
6·3 지방선거를 앞두고 광주·전남, 대전·충남 등을 중심으로 행정통합 논의가 본격화된 가운데, 강기정 광주시장와 김영록 전남지사, 지역 국회의원들이 광주·전남 통합 자치단체의 명칭을 ‘전남광주특별시’로, 약칭은 ‘광주특별시’로 정했다.

강 시장, 김 지사, 민주당 김원이 의원(민주당 전남도당위원장), 민주당 양부남 의원(민주당 광주시당위원장)은 27일 국회에서 ‘광주전남 특별법 검토 시·도지사-국회의원 제4차 간담회’를 마친 뒤 기자들을 만나 이렇게 밝혔다.

양 의원은 “통합 자치단체명은 전남광주특별시, 약칭은 광주특별시”라고 밝혔다. 이어 “청사는 전남 동부, 무안, 광주청사를 균형 있게 운영하기로 했다”며 “주 사무소는 정하지 않았다”고 했다. 강 시장은 주 사무소와 관련해 “7월 1일 출범하는 특별시장의 권한으로 둔다는 의견을 모았다”고 했다.

강기정 광주시장(왼쪽)과 김영록 전남지사가 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 광주전남 통합 특별법 제정을 위한 제4차 간담회에 앞서 대화하고 있다. 2026.1.27 뉴스1
이들은 오는 28일 광주·전남 통합 특별법을 발의할 계획이라고 밝혔다. 김 의원은 “(특별법은) 내일 정도 발의할 것”이라며 “(발의되면) 국회 행정안전위원회 법안 심사 과정, 정부 측과의 협상 이런 과정이 남게 된다”고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
