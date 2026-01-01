확장현실로 소파-침대 배치… 진짜 집에 놓은 듯 생생하게

[이주의 PICK]
현대리바트 ‘XR 디자인 스튜디오’
XR 헤드셋 쓰고 가구 배치 체험
가구업계 최초… 올해 20곳으로 확대
인테리어를 할 때 모두 한 번쯤 경험하는 어려움이 있습니다. ‘매장에서 본 소파가 집에 들어오면 기존 인테리어와 잘 어울릴지’ ‘기존 집과 주방 인테리어가 잘 어울릴지’ 등이 잘 그려지지 않는다는 점입니다. 3차원(3D) 도면을 봐도 상당 부분을 상상력에 의존해야 했었죠. 이런 고민을 줄이기 위해 현대백화점그룹 계열 토털 인테리어 기업 현대리바트가 혁신적인 시도를 했습니다.
현대리바트는 국내 가구업계 최초로 확장현실(XR) 기기를 활용한 체험형 상담 서비스 ‘XR 디자인 스튜디오’를 선보였다고 27일 밝혔습니다. 삼성전자 XR 헤드셋 ‘갤럭시 XR’ 헤드셋을 쓰는 순간 내가 직접 고른 리바트 제품으로 꾸며진 아파트 공간으로 ‘순간 이동’을 합니다. 그냥 화면으로 보는 게 아니라 실제 집에 들어간 것처럼 거실을 둘러보고 방과 화장실도 왔다 갔다 할 수 있어요.
XR 스튜디오는 26일부터 시범 운영을 시작했습니다. ‘국민 평형’이라고 불리는 전용면적 84㎡에 선호도가 높은 ‘4베이’(거실과 방 3개를 전면 배치) 구조의 가상 모델하우스 6곳을 체험할 수 있어요. 소파(6종), 식탁(6종), 침대(6종), 붙박이장(6종), 주방가구(6종) 등 리바트 대표 제품 132종을 활용해 꾸몄습니다.
XR 스튜디오에는 현대리바트의 최신 XR 기술이 그대로 녹아 있습니다. 같은 공간이라도 가구 배치를 바꿔가며 비교해 볼 수 있다는 점이 특징입니다. 사실 이미 가구업계에는 가상현실(VR) 서비스가 있는데요. VR 서비스는 360도 카메라로 미리 촬영된 데이터를 사용하기 때문에 인테리어를 실시간으로 수정할 수 없다 보니 실제로 둘러보는 느낌을 주는 데는 한계가 있습니다. 반면 XR 디자인 스튜디오는 가구가 실제 크기 기준으로 배치돼 있어 소파 옆을 지나갈 때 얼마나 여유가 있는지, 식탁을 놓으면 답답해지는지까지 느껴집니다.
현대리바트는 이르면 2월 말부터 XR 디자인 스튜디오를 정식 운영할 계획입니다. 정식 운영을 시작하면 고객이 실제로 살고 있는 집 도면을 기반으로 XR 상담을 제공할 계획입니다. 상담 직원이 고객의 집 3D 조감도를 상담용 컴퓨터 모니터로 불러와 구매하려는 가구를 배치합니다. 고객은 XR 기기를 쓰고 조감도를 기반으로 생성된 가상공간을 직접 체험하게 됩니다. 가상 공간의 벽지나 바닥재 색상, 소재도 변경이 가능합니다.
현대리바트는 XR 디자인 스튜디오를 올 상반기 중 20여 개 매장으로 확대할 계획입니다. 특히 아파트 구조를 완전히 재현한 쇼룸이 있는 1650㎡ 이상의 대형 직영 전시점이 아닌 단순 제품 전시로 운영되는 990㎡ 미만의 중소형 매장이나 백화점과 아웃렛에 입점한 리바트 토털 전시장이 대상이라고 합니다.
댓글 0