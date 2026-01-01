[Tech&]2026년형 LG 휘센 오브제컬렉션, ‘춥지 않고 보송한’ 신개념 냉방 제시

LG전자가 온도와 습도를 한 번에 제어하는 ‘AI콜드프리’ 기능을 최초로 탑재한 2026년형 휘센 신제품을 출시했다. 오래 켜 놓아도 춥지 않고 보송한 바람으로 고객들에게 차별화된 냉방기능을 제공한다.

LG전자가 인공지능(AI) 기술을 기반으로 더욱 차별화된 냉방·편의 기능을 앞세워 고객들에게 새로운 냉방 솔루션을 제시한다.LG전자는 최근 고객이 원하는 온도는 유지하면서 습도는 낮추는 ‘AI콜드프리’ 기능을 최초로 탑재한 2026년형 휘센 오브제컬렉션을 출시했다.

온도·습도 한 번에 제어하는 신개념 ‘AI콜드프리’ 최초 탑재

크게보기 AI콜드프리는 온도는 유지하면서도 습도는 낮추는 신기능이다. AI콜드프리 운전 시 AI가 공기를 지나치게 차갑게 만들지 않으면서도 습도를 알아서 맞추기 때문에 에어컨을 오래 켜 놓아도 춥지 않고 보송한 바람으로 쾌적함을 느낄 수 있다.

지금까지의 에어컨은 온도와 습도를 한 번에, 세밀하게 조정하는 것이 어려웠다.이에 LG전자는 이러한 불편을 새로운 2단 열교환기 기술로 해결했다. 차가운 열교환기를 통과하며 온도가 낮아진 공기를 다시 따뜻한 열교환기에 통과시켜 적정 온도를 유지하면서 습기만 제거된 공기를 배출한다. 온도는 유지하면서 습도까지 제어함으로써, 고객은 오랜 시간 에어컨을 사용하더라도 춥지 않으면서 보송한 바람으로 쾌적함을 만끽할 수 있다.

잘 때도, 외출할 때도… 고객의 모든 일상에서 편리함을 더하는 AI 기능

차별화된 냉방 기능과 다양한 편의 기능은 AI콜드프리와 함께 2026년형 LG 휘센 오브제컬렉션을 돋보이게 하는 또 다른 특징이다.

레이더센서는 고객의 위치, 공간의 상태를 감지해 상황에 맞는 ‘AI바람’을 보내준다. 외출 시에는 부재를 감지해 에너지 소비를 줄여주는 ‘외출 절전’ 모드로 전환되도록 한다.

크게보기 2026년형 신제품의 ‘AI수면’은 고객이 선호하는 수면 환경과 패턴을 학습해 맞춤형 케어를 제공한다.

크게보기 2026년형 신제품은 GPT 기반의 AI가 고객의 의도를 파악해 운전한다. 실내 공간의 상황에 맞는 운전 모드 추천과 현재까지의 제습량, 전기 사용량까지 알려주며 고객과 교감한다.

레이더센서로 고객의 위치와 사용 패턴, 공간의 상태를 감지해 상황에 맞는 바람을 보내주는 ‘AI바람’은 더 똑똑해졌다. 더울 때는 강력한 바람을, 공간이 시원해지면 한쪽 바람이나 소프트바람을 보내 쾌적함은 유지하고 불필요한 전력 사용은 줄여준다.AI가 고객이 선호하는 수면 환경과 패턴을 학습해 맞춤형 케어를 제공하는 ‘AI수면’은 수면을 방해할 수 있는 자극을 줄이고 편안한 환경을 유지해 고객의 숙면을 돕는다.고객의 의도를 파악하는 ‘AI음성인식’은 더욱 실용적으로 활용할 수 있다.GPT 기반의 AI가 고객이 말하는 의도를 파악해 운전할 뿐만 아니라 실내 공간 상황에 적합한 운전 모드 추천, 사용량이나 제습량 같은 운전 상황, 일정이나 검색 결과까지 알려주는 등 고객과 일상적인 대화를 나누며 교감한다.고객의 부재를 감지해 최대 77%의 에너지 소비를 줄여주는 ‘외출 절전’ 모드, 잠깐 외출한 사이에도 설정해 둔 루틴에 따라 반려동물이 시원하도록 냉방 운전하는 ‘펫 케어’ 기능은 고객이 실생활에서 변화를 체감할 수 있는 대표적인 기능이다.4.3인치에서 6.8인치로 커진 디스플레이는 현재 온도 외에도 습도와 제습량까지 표시해 꼭 필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있어 더욱 편리하다.2026년형 LG 휘센 오브제컬렉션 타워에어컨은 어떠한 인테리어와도 잘 어울리는 오브제컬렉션 디자인의 타워1(9시리즈), 고객의 취향이나 라이프스타일에 맞게 커스터마이징할 수 있는 뷰케이스 디자인의 뷰1프로(6시리즈) 중 선택할 수 있다. 60m²(약 18평) 2in1 기준으로 타워1은 545만∼597만 원, 뷰1프로는 420만∼482만 원이다. 구독으로 이용할 경우 9만3900원(6년·라이트플러스 기준)부터 이용 가능하다.