제철 맞은 딸기, 음료 빵 케이크로 즐겨요

겨울 과일 하면 딸기를 꼽는 분들이 많습니다. 산뜻한 빨간색, 부드럽고 달콤한 과육 덕분에 인기죠. 매년 겨울이면 딸기가 들어간 음료, 빵 등 신제품 디저트가 쏟아집니다.
메가커피, 이디야 등 딸기 디저트 출시
투썸, ‘두쫀쿠’ 스타일 딸기 케이크 만들어
이마트, 딸기 넣은 빵 5종 3월까지 판매
저가 커피 브랜드 메가MGC커피는 15일부터 딸기를 활용한 신제품 ‘로꾸거 딸기젤라또 콘케이크’ ‘딸기폼 말캉 젤리워터’를 판매 중입니다. ‘로꾸거 딸기젤라또 콘케이크’는 젤라토와 마들렌을 한 컵에 담고, 함께 제공된 콘 과자로 찍어 먹거나 떠먹도록 했죠. ‘딸기폼 말캉 젤리워터’는 요즘 Z세대가 좋아하는 투명한 젤리에 딸기맛 거품을 얹어 색다른 맛을 구현했습니다. 메가MGC커피의 스테디셀러인 딸기라떼도 3700원에 판매되고 있죠.
이디야커피는 19일 ‘생딸기 아이스크림 팬케이크’와 ‘떠먹는 생딸기 초코컵케이크’를 새로 내놨습니다. 앞서 15일부터 인기 캐릭터 리락쿠마와 협업한 ‘리락쿠마 생딸기 초코 파르페’와 ‘코리락쿠마 생딸기 밀크 파르페’는 첫날 전국 매장 평균 매출을 전날 대비 42% 끌어올리며 인기몰이를 하기도 했죠.
딸기를 가득 올린 ‘스트로베리 초콜릿 생크림 케이크(스초생)’를 흥행시킨 커피브랜드 투썸플레이스는 ‘두초생 미니’ ‘말차 스초생’을 올해 한정판으로 선보이기로 했습니다. 두초생은 요즘 소셜네트워크서비스(SNS)를 달구고 있는 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’처럼 카다이프 면(튀르키예식 얇은 면)과 피스타치오 크림을 활용했고, 말차 스초생은 초록빛 말차를 섞은 크림을 활용한 딸기 케이크입니다. 26일부터 사전 예약에 들어갑니다.
이마트는 3월까지 신세계푸드가 만든 딸기 베이커리 5종을 전국 매장에 배치했습니다. 생딸기를 가득 올린 케이크 ‘딸무크’를 비롯해 ‘떠먹는 논산딸기케이크’ ‘논산딸기크림 단팥빵’ 등이죠.
딸기 음료나 디저트 선택이 어려운 소비자라면 국내 여러 호텔이 진행하는 딸기 디저트 뷔페에도 관심을 가질 만합니다. 인천 중구 소재 파라다이스시티에서는 딸기 뷔페와 디저트를 맛볼 수 있는 ‘크리스털 파라다이스 위드 스와로브스키’ 행사를 3월 15일까지 진행하죠.
디저트, 음료로 변신한 딸기의 매력에 빠져 보시길 바랍니다.
이건혁 기자 gun@donga.com
