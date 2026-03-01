[오늘의 운세/3월 7일]

● 쥐 48년 과욕만 부리지 않으면 무난할 듯. 60년 정면승부 보다는 우회하는 것이 좋다. 72년 성실함을 인정받고 입지가 좋아 진다. 84년 협업해라, 백지장도 맞들면 낫다. 96년 안정을 취할 것, 뜬소문에 마음 들뜨지 말라. 08년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것. ● 소 37년 명분보다는 실리를 추구할 것. 49년 몸살 오는 날, 일 욕심내지 말고 건강 챙길 것. 61년 베풀수록 큰 행운이 찾아오게 된다. 73년 초심을 잃지 말고 처음 계획대로 진행할 것. 85년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다. 97년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
● 범 38년 결정된 일이라면 긍정적으로 생각할 것. 50년 서두르지 말고 즐기면서 천천히 할 것. 62년 답답한 일이 해결되는 날, 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루. 74년 계획은 계획대로 겸손함을 잃지 말 것. 86년 남의 일에 간섭하지 말 것. 98년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세. ● 토끼 39년 작은 곤경은 전화위복의 기회. 51년 마음 맞는 사람끼리 좋은 시간 가져 볼 것. 63년 답답하고 힘들게 했던 오랜 숙원이 이루어지며 축하를 받게 된다. 75년 뜻하지 않은 횡재수 있다. 87년 겉으로 보기 좋게 품위유지에 신경 쓸 것. 99년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 좋다.
● 용 40년 넉넉한 마음으로 따뜻하게 대해 줄 것. 52년 한발 물러서는 양보가 필요. 64년 인스턴트 보다는 자연식품을 섭취 할 것. 76년 이해의 폭을 넓혀 조금만 더 양보할 것. 88년 윗사람들과 대화를 통해야 쉽게 해결할 수 있다. 00년 작은 일이라도 세밀하게 확인하고 신중할 것.
● 뱀 41년 과욕은 금물, 계획대로 실행하면 좋은 결과! 53년 과욕은 금물, 적당히 양보하고 적절히 처신할 것. 65년 급하면 체한다. 다음을 기약하라. 77년 여행이나 여가생활을 계획해 볼 것. 89년 몸은 좀 피곤해도 보람된 하루. 01년 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것.
● 말 42년 능력 밖의 새로운 일은 벌리지 말 것. 54년 급하게 서두르지 말고, 차근하게 하나씩 체크해 나갈 것. 66년 가족이나 배우자에게 잘 해 주기. 78년 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 바라볼 것. 90년 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신. 02년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
● 양 43년 작은 도움과 친절이 가장 큰 저축. 55년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기. 67년 도움을 줄 수 있을 때 가능하면 덕을 베풀어라. 79년 결정 내리기 전에 다시 한 번 생각. 91년 좀 더 긍정적으로 생각할 것. 03년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중할 것.
● 원숭이 44년 상대방이 정확하게 이해하도록 의사를 분명하게 표현할 것. 56년 오늘은 반가운 사람과 담소나 하며 지내라. 68년 한 번 더 생각하는 여유 필요! 80년 마음의 문을 열면 만사형통. 92년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루. 04년 가급적 너그러운 표정으로 일관할 것.
● 닭 45년 돈거래를 하지 말 것, 금전 문제로 생각이 많아질 듯. 57년 운수 좋은 날이다, 잔잔한 감동이나 기쁨 생긴다. 69년 무리하지 말고, 안전한 방법을 선택할 것. 81년 시작은 미약해도 결과는 크다. 93년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 05년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것. ● 개 46년 이해의 폭을 넓혀라, 지나친 간섭은 금물. 58년 즉시 결과가 필요한 일 보다는 장기 계획에 좋은 날. 70년 집안일이나 회사일로 생각 많아질 듯. 82년 때로는 혼자만의 시간도 필요. 94년 과욕이나 과신하지 말고 겸손할 것. 06년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
● 돼지 47년 컨디션이 안 좋은 날이다, 중요한 결정은 다음으로 미룰 것. 59년 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량 필요. 71년 계약은 예상한 방향으로 순조롭게 진행. 83년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다. 95년 기분 좋은 날, 기쁜 소식을 듣는다. 07년 소소한 일에도 감사하는 마음을 가져라.
