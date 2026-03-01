[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”

한국이 아랍에미리트(UAE)에 수출한 국산 중거리 지대공유도무기 ‘천궁-2’(사진)가 이란의 UAE 공습 방어에 투입된 가운데 정부가 8, 9일 두 차례 천궁-2 유도탄 30여 기를 UAE에 인도할 계획인 것으로 전해졌다. 6일 정부 고위 관계자는 “UAE 측 긴급 요청에 따라 UAE에 공급할 유도탄들은 이미 준비돼 있었다”면서 “UAE 측 C-17 수송기로 유도탄을 이송할 계획으로 안다”고 했다.
이란은 미국의 군사작전에 참여한 이스라엘을 비롯해 UAE와 사우디아라비아 등 중동 지역 미군기지를 겨냥한 미사일, 드론 공격을 이어가고 있다. 이란 미사일 요격에 활용된 천궁-2 유도탄 비축분이 빠르게 소진되자 UAE는 정부에 천궁-2 포대 등 계약 물량에 대한 조기 인도를 요청했으나 정부는 포대 생산 일정 등으로 인해 어렵다는 입장을 전했다.
다만 UAE 요청에 따라 유도탄에 대해선 빠르게 공급하는 방안이 국가안보실 주도로 추진된 것으로 알려졌다. UAE는 한국과 2022년 천궁-2 10개 포대 도입 계약을 체결한 뒤 2개 포대를 운용하고 있다. ‘한국판 패트리엇’으로 불리는 천궁-2는 최대 음속의 5배로 날아가 적 항공기와 탄도미사일을 요격한다. UAE군의 중거리 방공망은 미국산 패트리엇과 이스라엘산 애로, 한국산 천궁-2 등으로 구성됐는데 UAE 국방부에 따르면 이란의 탄도미사일과 드론 요격률은 90%를 넘는다.
중동 상황이 확전 양상으로 흘러가며 타격 및 요격미사일 등 탄약 수요가 급증하고 방공 시스템 확충도 시급해지면서 한국산 무기 수요도 덩달아 커지고 있다는 관측이다. 4일 파이낸셜타임스(FT)는 이란의 타격 대상이 된 걸프 지역 국가들도 방공 미사일 확보에 비상이 걸렸다고 보도했다. UAE 외 사우디아라비아와 이라크도 각각 2023년과 2024년 천궁-2 구매 계약을 맺은 바 있다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 브리핑에서 관련 질의에 “방공 무기와 관련한 협조는 여러 나라에서 요청이 오고 있고 UAE도 거기에 포함돼 있다”면서 “구체적 사항을 말씀드리는 건 적절치 않다”고 말했다.
