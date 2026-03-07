나경원 “오세훈 시장 평가 안 좋아…남 탓 궁색”

나경원 국민의힘 의원은 7일 오세훈 서울시장을 향해 “더 이상 당을 탓하지 말라”며 비판했다.
나 의원은 이날 페이스북에 “오 시장은 5선에 도전하는 현역 시장으로의 평가가 그리 좋지 않은 것에 대한 본인 반성이 먼저일 것이다. ‘좋은 일은 내 탓, 좋지 않은 일은 남 탓’은 좀 궁색하지 않은가”라며 이같이 밝혔다.
오 시장은 6·3 지방선거를 앞두고 윤석열 전 대통령과의 절연을 선언하라며 당의 노선 변화를 촉구하고 있다.
나 의원은 “지방선거를 앞두고 당의 구성원들 모두 안타깝고 애끓는 심정이다. 서로 손가락질해서는 해결되지 않는다”며 “그 손가락을 거두고 내부를 향한 날 선 비판을 외부로 돌리며 대안을 이야기할 때 우리 당은 다시 시작할 수 있다”고 말했다.
나 의원은 국민의힘이 유권자 신뢰를 얻기 위해 당의 윤리위원장을 교체하라고 주장했다. 나 의원은 배현진 국민의힘 의원에 대한 당내 징계를 법원이 가처분 인용한 점을 언급하며 “이번 윤리위의 오세훈, 유정복 시장과 임종득 의원의 후보 응모 자격 정지와 직무 정지 징계에 대한 정지 결정 역시 지도부의 정치적 결단은 존중하나, 서로 다른 세 가지 사안을 한 바구니에 담은 것부터 시작하여 절차가 매끄럽지 않다”며 “특히 오세훈 시장 건은 원칙에도 어긋나는 부분이 있는 바, 더 상세한 설명이 있어야 했었다”고 지적했다.
국민의힘은 현재 재판을 받는 오 시장(정치자금법 위반)과 유 시장(공직선거법 위반)의 징계 처분을 정지했다. 당규에 따르면 부정부패 혐의로 기소되는 즉시 당내 경선 응모 자격이 정지되지만, 정치 탄압 등 상당한 이유가 인정되면 징계 처분을 취소·정지할 수 있다. 이에 따라 오 시장과 유 시장은 지선 경선에 참여할 수 있게 됐다.
