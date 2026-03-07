美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

이재명 대통령 지지율이 60%대를 유지하고 있는 배경에는 국민의 정책 체감도를 중심에 둔 ‘강한 행정력’ 때문이라는 외신 분석이 나왔다.
7일 청와대에 따르면 미국 외교전문지 ‘더 디플로맷’은 6일(현지시간) ‘새로운 유형의 대통령 이재명, 국민도 지지’(Lee Jae-myung Is a New Kind of President - and South Koreans Approve)라는 제목의 해설 기사를 보도했다.
더 디플로맷은 이 대통령의 ‘정책 일관성’, ‘실용주의 외교’, ‘파격적 소통’을 높은 지지율의 근원으로 꼽았다.
더 디플로맷은 “이 대통령의 높은 지지율은 단순히 취임 효과가 아니라 의례적 수사보다 실질적 성과를 중시하는 통치 방식의 직접적인 결과”라며 “중도 유권자들조차 일 중심 통치 방식이 보여주는 효율성을 높게 평가하고 있다”고 분석했다.
또 “이 대통령의 인기는 민주주의에서 말하는 ‘섬김의 리더십’(servant-leader philosophy)에 기반을 둔다”며 “취임 이후 이 대통령은 자신을 ‘국민이 특정 임무를 수행하도록 고용한 일꾼 혹은 용병’에 비유하며 겸손한 태도를 유지하고 있다”고 짚었다.
이어 “대통령의 역할을 국민 의지에 대한 높은 책임성을 지닌 공복으로 재정의함으로써 이 대통령은 정치적 연출이 아니라 행정적 역량이야말로 장기적으로 대통령직을 지탱하는 가장 지속 가능한 동력임을 보여주고 있다”고 했다.
외교 역량에 대해서는 “대통령 취임 전 공식적인 외교 경험이 없었음에도 자연스러운 외교 역량을 보였다”며 “마찰이 잦은 한일 관계에서도 안정적 관계를 유지했다”고 했다. 그러면서 이 대통령이 악화한 중일 관계 속에서 완충지대 역할을 수행하고 있다고도 평가했다.
한일 정상회담에서는 민감한 관세협상 속에서 한국의 전략적 목표였던 ‘핵추진 잠수함’ 개발에 대한 미국의 동의도 이끌어냈다고 했다. 매체는 “거래형 부담 분담이라는 틀로 접근함으로써 이 대통령은 수십 년 동안 전임 정부들이 이루지 못했던 돌파구를 마련해 미국 우선주의 외교 환경에서도 협상력을 입증했다”고 말했다.
국무회의 생중계 등 이 대통령의 소통 방식도 국민 지지를 받고 있다고 평가했다. 매체는 “이 대통령은 기존 언론의 게이트키핑 구조를 우회함으로써 유권자 정서를 직접 파악하고 지지자들이 행정 과정에 참여하고 있다는 감각을 만들어 냈다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
