‘아이언맨·존 윅’ 짜깁기한 백악관 전쟁 홍보 영상…온라인서 조롱 세례

미국 백악관에서 여러 편의 할리우드 영화를 편집해 만든 전쟁 홍보 영상이 온라인상에서 조롱과 비판을 받고 있다.
6일(현지시각) 백악관 엑스(X·옛 트위터)에는 ‘미국식 정의(JUSTICE THE AMERICAN WAY)’라는 멘트와 함께 42초 분량의 영상이 올라왔다.
영상은 ‘아이언맨 2’의 한 장면을 시작으로, 로버트 다우니 주니어가 연기하는 토니 스타크가 컴퓨터 프로그램을 작동시키며 “일어나, 아빠가 돌아왔어”라고 말하며 시작된다. 로버트 다우니 주니어는 트럼프 대통령을 공개적으로 비판하며 2024년 대선 기간에는 민주당 후보인 카멀라 해리스의 선거 운동을 적극적으로 펼친 배우다.
이어 영상에는 ‘글래디에이터’의 러셀 크로우와 ‘브레이브하트’의 멜 깁슨이 등장한다. 각각 뉴질랜드, 호주 출신인 이들이 출연한 두 영화는 강력한 제국 세력에 맞서 저항하는 작고 무력해 보이는 존재들의 이야기를 담고 있다.
또 ‘탑건’의 마초적인 전투기 조종사 매버릭 역을 맡은 톰 크루즈의 모습도 나온다. 또 유명 TV 시리즈 ‘브레이킹 배드’와 스핀오프 ‘베터 콜 사울’의 지미 맥길 변호사도 등장한다. 영상에는 그가 “내가 무슨 짓을 할 수 있는지 상상도 못 할 거야(You can’t conceive of what I’m capable of)”라는 대사를 치는 장면이 짜깁기됐다.
이어 캐나다 시민권자인 키아누 리브스가 영화 ‘존 윅’에서 “나 돌아온 것 같아!”라고 외치는 장면과 월터 화이트 역의 브라이언 크랜스톤이 “내가 바로 위험이야!”라고 말하는 장면도 포함됐다. 브라이언 크랜스톤 역시 트럼프 대통령에 대해 비판적인 목소리를 내온 인물이다.
영상 후반부에는 코스튬을 입은 만화 캐릭터들과 피트 헤그세스 미국 국방장관이 차례로 등장하며, 마지막에는 ‘백악관’이라는 자막과 함께 비디오 게임 ‘모탈 컴뱃’ 시리즈의 대사인 “완벽한 승리(Flawless victory)”라는 음성으로 끝을 맺는다.
영국 가디언은 이날 홍보 영상에 대해 “이 영상은 온라인에서 거의 만장일치로 조롱을 받고 있다”면서 “트럼프 행정부는 자신들의 메시지를 전달하기 위해 점점 더 자극적인 시각 자료를 활용하고 있다. 이는 조롱과 모욕을 특징으로 하는 트럼프 대통령 특유의 공격적인 소셜미디어 전략과도 맞닿아 있는 것”이라고 비판했다.
그러면서 “백악관이 영상에 삽입된 영화 장면에 대해 실제 사용 허가를 받았는지조차 불분명하다”며 “그동안 백악관은 아바(ABBA)와 비욘세, 롤링 스톤스, 조지 해리슨 등 수많은 유명 아티스트와 뮤지션들의 음악을 무단 사용해 지속적인 항의를 받아온 바 있다”고 지적했다.
