“7m 미키부터 제주 감귤까지”…3월 성수동 꼭 가야 할 팝업[트렌디깅]

서울 성동구 성수동이 3월을 맞아 다시 ‘팝업스토어 성지’로 주목받고 있다. 신학기와 화이트데이를 겨냥한 캐릭터 브랜드부터 글로벌 협업 공간까지 다양한 팝업이 잇따라 열리면서 주말 나들이객의 발길을 끌고 있다.
특히 제주 감귤 디저트 팝업부터 미키마우스 협업 전시, 캐릭터 굿즈 팝업까지 체험형 콘텐츠가 늘어나면서 성수동은 ‘팝업 투어’ 코스로 자리 잡는 분위기다. 주말 방문객이 몰리는 주요 팝업스토어를 정리했다.
● 제주 감귤의 달콤한 습격, ‘프리카 x 귤메달’ (~03.15.)
제주 로컬 시트러스 브랜드 ‘귤메달’과 글로벌 뷰티 플랫폼 ‘프리카’는 제주 감귤을 주제로 한 팝업스토어를 운영하고 있다. 이번 팝업은 제주 감귤을 활용한 디저트와 체험 프로그램을 중심으로 구성됐다.
대표 메뉴는 감귤잼과 요거트 크림이 어우러진 ‘제주감귤 떠먹는 케이크’다. 감귤말차, 감귤키위 등 다양한 시트러스 디저트도 함께 선보인다.
방문객을 위한 체험 이벤트도 마련됐다. 방문 시 무설탕 자일리톨 감귤 캔디를 증정하며 매일 선착순 20명에게는 감귤 아이스크림을 제공한다. 세 가지 시트러스 주스를 맞히는 블라인드 테스트에 참여하면 할인 쿠폰도 받을 수 있다.
● 힙해진 미키 마우스, ‘디즈니와 포뮬러1®(F1)’
글로벌 브랜드 협업 팝업도 눈길을 끈다. 디즈니와 포뮬러1(F1), 젠틀몬스터가 협업해 미키마우스를 새롭게 해석한 공간을 선보였다.
매장 입구에는 높이 7m에 달하는 대형 미키마우스 오브제가 설치돼 방문객들의 시선을 끈다. 레이싱 슈트를 입은 미키마우스 조형물은 포토존 역할을 하며 방문객들이 기념 사진을 남기는 공간으로 활용되고 있다.
F1 레이싱카의 역동적인 디자인을 반영한 아이웨어 제품 3종도 함께 공개됐다.
● 립 컬러와 어울리는 칵테일 한 잔, ‘바세린 컬러립밤’ (~03.08. 일)
뷰티 브랜드 바세린은 ‘컬러 립밤’을 주제로 한 체험형 팝업스토어를 운영 중이다.
방문객은 개인 취향 테스트를 통해 자신의 립 컬러 스타일을 확인할 수 있다. 결과에 따라 팝업 공간을 이동하며 다양한 체험 프로그램을 즐기는 방식이다.
특히 개인의 컬러 취향을 반영해 제작하는 ‘립 ID 카드’ 굿즈가 방문객들의 관심을 끌고 있다. 방문객들은 립 컬러 콘셉트에 맞춘 칵테일을 시음하며 팝업 공간을 체험할 수 있다.
● 귀여움에 실속까지, ‘이마트24 x 벌룬프렌즈·슈야토야’ (~03.14. 토)
편의점 브랜드 이마트24는 캐릭터 브랜드 ‘벌룬프렌즈’와 ‘슈야토야’와 협업한 팝업스토어를 운영하고 있다.
팝업에서는 캐릭터 굿즈 세트와 다양한 상품을 판매한다. 방문객이 SNS 인증을 하면 즉석에서 핀버튼을 제작할 수 있는 이벤트도 진행된다.
구매 금액에 따라 데스크 캘린더와 탁상시계 등 굿즈를 증정하는 이벤트도 마련돼 신학기 선물 수요를 겨냥했다.
● 뚱랑이네 집으로 놀러 오세요, ‘무직타이거 집들이’ (~03.19. 목)
캐릭터 브랜드 ‘무직타이거’는 ‘집들이’를 콘셉트로 한 팝업스토어를 운영하고 있다.
거실과 주방 등 실제 집 공간처럼 꾸며진 전시 공간에서 ‘뚱랑이’ 캐릭터 굿즈를 만나볼 수 있다. 브랜드 특유의 위트를 담은 다양한 제품과 전시 연출이 방문객들의 관심을 끌고 있다.
화려한 오브제와 이색적인 디저트까지, 3월 성수동의 팝업스토어들은 일상으로 복귀한 소비자들에게 기분 좋은 자극과 활력을 선사하고 있다. 3월 신학기와 화이트데이 시즌을 맞아 다양한 팝업이 열리면서 성수동 일대는 주말 나들이 장소로도 다시 주목받고 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
