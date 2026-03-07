오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

오세훈 서울시장. 2026.3.6. 뉴스1
오세훈 서울시장은 7일 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “필패의 조건을 갖춰 놓고 병사를 전장으로 내모는 리더는 자격이 없다”며 노선 변화를 촉구했다. 또 당 의원들이 한자리에 모여 끝장토론을 벌일 수 있는 자리를 마련해달라고 했다.

오 시장은 이날 오전 자신의 페이스북에 ‘마지막 호소’라는 제목으로 이같은 내용의 글을 올렸다. 그는 “적어도 이기기 위한 최소한의 조건을 갖추고 전장에 임해야 한다”며 “이번 (6·3)지방선거에서 수도권에 출마하는 우리 당 후보들이 1000명이 넘고 전국적으로는 수천 명인데 그 지역 장수들이 지금 장 대표를 향해 절규하고 있다”고 지적했다. 오 시장은 “지역에서 뛰는 국민의힘 선수들이 명함조차 내밀지 못할 정도로 민심은 우리 당에 적대적”이라고 했다.

오 시장은 지난 1월 한동훈 전 대표가 당에서 제명된 직후 장 대표의 사퇴를 요구했다. 이는 오 시장이 지방선거를 앞두고 중도외연 확장을 우선 순위로 두고 있기 때문이다. 하지만 국민의힘 지도부가 지지층 결집에 집중하자 오 시장을 비롯해 친한(친한동훈)계와 소장·개혁파 모임인 ‘대안과미래’ 등은 ‘절윤(윤 전 대통령과의 절연)’을 강하게 요구하고 있다.

그는 장 대표를 향해 “객관적 수치와 장수들의 아우성이 보이지도 들리지도 않느냐”며 “민심의 향방과 장수들의 운명이 장 대표의 선택에 달려 있다”고 했다. 이어 “지금 우리 당은 수도권 선거를 포기했다”며 “수도권은 절대 포기할 수 없다. 수도권을 내주면 보수는 또다시 암흑기를 맞이하게 될 것”이라고 호소했다. 오 시장은 “당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있느냐”며 “현 상태에서의 경선은 노선 갈등으로 이어져 본선 경쟁력의 처참한 몰락으로 이어질 것”이라고 봤다.

오 시장은 “패배의 길을 승리의 길로 바꿔야 한다. 그러면 충분히 이길 수 있다. 장 대표와 의원들께 마지막으로 호소한다”며 “공천 접수를 미루더라도 우리 당 의원들이 한자리에 모여 치열한 끝장 토론을 할 수 있는 자리부터 마련하라”고 했다. 그는 “무엇이 국민 신뢰를 회복하고 선거에서 승리할 수 있는 길인지 반드시 결론내야 한다”며 “당 대표의 막중한 책무를 직시하라”고 강조했다. 오 시장은 “벼랑 끝에 선 심정으로 글을 쓰는 것”이라고 했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
