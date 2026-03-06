정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

정청래 더불어민주당 대표는 6일 이재명 대통령이 기소된 ‘쌍방울 대북 송금 사건’ 강압수사 의혹을 언급하며 “검찰이 날강도짓보다 더한 짓을 했다”고 비판했다.
정 대표는 이날 전남 영광군 농협에서 열린 현장최고위원회의에서 “최근 언론 보도에 따르면 김성태 전 쌍방울 회장이 지인에게 이재명 (당시) 경기지사에게 돈 준 사실이 없다고 고백한 사실이 밝혀졌다”며 이같이 말했다.
이어 “심지어 김 전 회장은 해당 녹취록에서 ‘뭐가 있어야 내놓지 검찰이 내놓으라고 한다’며 진술 압박까지 토로한 것이 드러났다”면서 “이 부분에 대해서 민주당은 절대 좌시하지 않고 넘어가지 않겠다”고 강조했다.
그는 “죄를 지은 만큼 죗값을 치르게 하겠다. 범죄행위에 가담한 검사들은 모두 감방으로 보내겠다. 이것은 수사가 아니라 조작이고, 범죄”라며 “이재명 죽이기라는 결말을 정해놓고 죄 없는 사람을 죄 있는 사람으로 만들기 위한 폭력 조직이다. 국가 권력기관이 가장 심각한 국가 폭력을 저지른 범죄 사건”이라고 주장했다.
또 “표적을 제거하기 위해 진술 압박 등 범법행위를 서슴지 않는 집단이 윤석열 검찰 독재정권 치하에 있던 몰지각한 정치 검찰”이라면서 “이런 깡패, 날강도 짓을 한 검사들은 반드시 콩밥을 먹여야 한다. 민주당이 국회에서 할 수 있는 모든 것을 다 하겠다”고 강조했다.
정 대표는 “조작 기소는 한 사람 인생을 파괴하는 소리 없는 살인 행위”라며 “민주당은 3월 안에 국민 눈높이에 부합하는 검찰개혁 방안을 반드시 처리하겠다. 무소의 뿔처럼 개혁을 마주할 것”이라고 강조했다.
법무부를 향해서도 “명백히 드러난 이런 사건은 빨리빨리 공소 취소하기를 바란다”면서 “조작 기소는 민주주의를 흔드는 사법 내란”이라고 했다.
그는 이날 최고위가 열린 영광 지역에 대해 “그는 영광에서 에너지 기본소득이 본격화되면 지역 재생에너지 수익을 국민이 나눠 갖게 된다”며 “이재명 대통령이 후보 때부터 말했던 햇빛연금, 에너지연금, 바람연금의 실천 현장이 바로 영광이 됐으면 한다”고 했다.
행정 통합 특별법이 통과된 전남·광주에 대해선 “행정 통합으로 전남·광주가 지역 거점이 되고 에너지전환 수도로 자리 잡도록 민주당이 끝까지 챙기겠다”고 했다
또 “충남·대전, 대구·경북 통합문제도 속 시원하게 통과시키고 처리하고 싶었다. 그런데 국민의힘에서 먼저 주장하고 행정절차를 밟았던 통합에 반대하고 나서고, 대구·경북은 국민의힘 내부에서 자중지란이 일어나는 바람에 실현되지 않고 있다”며 “이들 두 지역의 통합이 무산되면 200% 국민의힘 책임이란 점을 말씀 드린다”고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
