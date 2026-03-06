李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 6일 09시 08분

“범법행위로 큰 돈 벌며 국민에게 고통 주고도
관리·정치권 유착해 무마하던 야만의 시대 끝나”

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 임시 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.03.05. 뉴시스
이재명 대통령이 6일 미국·이스라엘의 대이란 공습 이후 유류비가 급등하는 것과 관련해 “담합 가격조작은 대국민 중대범죄다. 대가가 얼마나 큰 지 곧 알게 될 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 전날 유류비 급등을 막기 위해 ‘최고가격제’(정부가 판매 가격 상한을 정하는 제도)도입을 논의했는데, 이날 재차 적극적인 시장 개입 의지를 밝힌 것으로 보인다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스를 통해 ‘닷새 만에 140원 올린 정유업계, 대통령 경고에 멘붕’이라는 제목의 언론 보도를 공유하며 이같이 적었다.

이 대통령은 “일부 기업들이 범법행위로 큰 돈을 벌며 국민들에게 고통을 가하고도 정부 관리, 정치권과 유착하여 무마하던 야만의 시대가 이제 끝났다는 사실을 아직 잘 모르는 것 같다”고 했다. 이어 “불법을 자행하며 국민경제 질서를 어지럽히는 악덕기업들에게 콩 심은데 콩 나고 팥 심은데 팥 난다는 평범한 진리를 깨우치게 하겠다”고 경고했다.

그러면서 “합법적 수단을 총 동원하여 경제영역에서도 비정상의 정상화를 반드시 이뤄낼 것”이라고 강조했다.

이 대통령이 공유한 기사에는 전국 평균 휘발유 가격이 1800원을 돌파하는 등 최근 국내 유류 가격 동향이 담겼다. 또한, 이 대통령이 전날 ‘가격 상한제’ 카드를 꺼내며 시장 개입을 지시하자 업계의 반응이 엇갈리고 있다는 내용도 포함됐다.

앞서 전날 이 대통령은 임시 국무회의에서 유류 가격 급등 현상을 언급하며 “지역, 유류종별로 ‘최고가격 지정’을 신속하게 해달라”고 주문한 바 있다. 이 대통령은 “객관적으로 심각한 차질이 벌어진 것도 아닌데 갑자기 폭등했다”며 “최고가격을 일률적으로, 전국적으로 지정하기 어렵다면 지역별·유류 종류별로 적용하는 등 현실적 방법을 찾아 신속하게 지정하도록 해달라”고 말했다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
