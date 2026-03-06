UAE서 원유 600만 배럴 긴급 도입…호르무즈 우회로 확보

호르무즈 통과 않는 UAE 항만 이용해
한국 유조선이 400만 배럴 받아오고
국내 비축중인 UAE 원유도 사용 승인
靑 “대체항만 통한 원유 도입 확대할 것”
UAE, 항공기 2대 지원해 교민 귀국 돕기로
정부가 아랍에미리트(UAE)로부터 원유 총 600만 배럴을 도입하기로 했다. 이는 한국의 3일치 석유 사용량에 해당하는 것으로 정부는 이란 사태 장기화에 대비해 UAE와 같은 석유류 대체 공급처를 확보한다는 방침이다.
6일 강훈식 대통령비서실장은 이날 중동 사태와 관련한 브리핑에서 “UAE 측과 협의해 총 600만 배럴 이상의 원유 긴급 도입이 확정됐다”고 밝혔다.
정부는 호르무즈해협을 통과하지 않는 바닷길을 통해 국내 유조선이 직접 UAE 인근 대체 항만에서 400만 배럴을 받아올 예정이다. 나머지 200만 배럴은 UAE가 국내에 비축하고 있던 물량으로 UAE 측이 국내 사용을 승인했다.
강 비서실장은 “이번 유조선 두 척 이외에도 대체 항만을 통한 원유 도입을 지속 확대해 나갈 예정”이라며 “우리나라 하루 소비량의 두 배 이상인 600만 배럴 원유 긴급 도입은 국내 에너지 수급 안정화, 그리고 과도하게 반응하는 유가 안정에 도움이 될 것으로 기대된다”고 했다.
한국의 하루 원유 사용량은 약 200만 배럴로 UAE에서 들여오는 원유량은 총 3일 치에 해당한다. 현재 정부는 석유와 원유 제품을 총 208일분 비축해 놓고 있다. 강 실장은 “정부는 7개월 치 분량을 비축해 놓고 있어 단기적으로 에너지 수급 위기가 발생할 우려는 크지 않지만, 사태가 장기화할 때 위기가 발생하지 않도록 대체 공급 방안을 찾는 목적이다”라고 했다.
UAE가 원유를 공급하며 국내에는 방산 물자 지원을 요청했냐는 질의에는 “방공 무기와 관련한 협조는 여러 나라에서 요청이 들어오고 있다. 거기에는 UAE도 포함된다”며 “하지만 구체적인 사항을 알려주는 건 적절치 않다”고 했다. 앞서 한국은 2022년 UAE와 약 4조1000억 원 규모의 지대공 무기체계 천궁-II 공급 계약을 체결했다.
한편, 중동 체류 국민들의 귀국 조치도 속도를 내고 있다. 강 실장은 “단기 체류자 3500명이 항공편 취소로 UAE와 카타르에 발이 묶여 있다. UAE 측의 지원 항공기 2대와 대한항공 전세기 한 대로 이들의 안전한 귀국을 도울 것”이라며 “우리 국민을 태운 에미레이트 항공 대형 여객기가 두바이를 출발해 오늘 저녁 7시반 쯤 인천공항에 착륙할 것으로 예상된다”고 했다.
