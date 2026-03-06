상주서 50대 남편, 30대 아내 흉기 살해…아내 지인도 찌른뒤 자해

  • 입력 2026년 3월 6일 15시 20분

경북 상주에서 50대 남편이 30대 아내를 흉기로 찔러 살해하고 아내의 지인도 찌른 뒤 자해하는 사건이 벌어졌다.

경찰에 따르면 6일 오전 10시 45분경 경북 상주시 낙동면의 한 공터에서 A 씨(56)가 아내 B 씨(39)를 흉기로 찔러 살해했다.

A 씨는 함께 있던 B 씨의 직장동료 C 씨(37)에게도 흉기를 휘두른 뒤 자해했다. 현재 A 씨와 C 씨는 중상을 입고 위독한 상태인 것으로 알려졌으며 병원으로 이송돼 치료 중이다.

경찰은 A 씨와 C 씨의 건강 상태를 지켜본 후 이들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.
