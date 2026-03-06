與전현희 “서울시장 토론 2번 ‘맹탕 경선’…충분히 검증돼야”

서울시장 선거 출마를 선언한 더불어민주당 전현희 의원은 6일 당내 서울시장 경선 방식에 대해 “소수의 시청자가 지켜보는 단 2번의 온라인 토론으로 제대로 된 검증 없이 후보를 결정하는 맹탕 경선”이라고 비판했다.
전 의원은 이날 페이스북을 통해 “서울시장 자리의 중요성과 책임이 너무나 막중하다”며 이같이 말했다.
그는 “거품성 인기 여부로 민주당 대표 선수를 뽑는 ‘묻지 마’ 경선이 돼선 안 된다”며 “제대로 된 경선을 통해 후보들이 서울을 책임질 실력과 자질, 도덕성이 있는지 충분히 검증할 기회가 제공돼야 한다”고 했다.
이어 “다양한 방식과 절차로 당원과 지지자들에게 후보들에 대한 알권리 충족과 풍부한 검증의 기회가 제공돼야 한다”며 “민주당 서울경선이 컨벤션효과를 누리는 축제의 장으로 만들어주길 당 지도부와 선거관리위원회에 간곡히 요청한다”고 덧붙였다.
마찬가지로 서울시장 선거에 출마하는 민주당 김영배 의원도 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “당원들에게 제대로 된 검증·토론·정책 세 가지를 제시해야 하는데, 3무(無) 깜깜이 경선이 될 우려가 있다”고 지적했다.
김 의원은 “3월 말에 1차 경선을 하고, 4월 중순에 2차 경선을 한다는 건데 그 과정에서 온라인 토론을 2번 정도만 하고 표결하겠다고 돼 있다”며 “후보들의 문제 제기가 있는데도 당에서 귀를 막고 있어서 약간 답답한 상황”이라고 말했다.
이어 “저희(예비후보)들도 입장을 구체적으로 밝히려 생각하고 있다”고 했다.
그는 ‘후보 간 입장이 갈리느냐’는 진행자의 물음엔 “아마 그런 것 같다”고 답했다. 그러면서 “대부분 후보는 (추가 토론 등에) 찬성하는 상황”이라고 전했다.
