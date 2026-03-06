與, 16개시도중 7곳 후보 추려 속도전…서울시장 경선룰 불만 등 변수

‘정청래 입’ 박수현 충남지사 출마선언
부산시장 전재수 추가 등록 예정
서울 김영배-전현희 ‘온라인 토론’ 반발
제주-전북, ‘계엄 방조’ 놓고 진흙탕 공방
6·3 지방선거를 3개월 앞두고 더불어민주당이 공천 작업에 속도를 내고 있다. 민주당은 6일까지 전국 16개 광역자치단체 중 7개 지역(서울 경기 인천 강원 전남광주 울산 경남)의 경선 및 단수공천 방침을 확정했고, 다음달 20일까지는 광역단체장 후보를 모두 확정한다는 계획이다.
하지만 이 과정에서 ‘경선 룰’을 둘러싼 후보들의 반발이 나타나고 있고, 후보들 사이의 ‘12·3 비상계엄’ 책임론, 당원명부 유출 사태 등을 두고 내홍 조짐이 보이는 점은 경선 과정의 변수가 될 것이란 전망이 나온다.
충청권에서는 충남·대전 행정통합 논의가 통합특별법 처리에 어려움을 겪으며 불발 위기감이 고조된 가운데, 중량감 있는 현역들의 등판이 이어지고 있다. 정청래 대표의 핵심 측근으로 ‘당의 입’ 역할을 해온 박수현 의원은 수석대변인직을 내려놓고 이날 오전 10시 충남지사 출마를 공식 선언했다. 부산에서는 전재수 의원이 13일로 예정된 추가 등록 시한 내에 합류할 전망이어서, 이재성 전 민주당 부산시당위원장 등과의 치열한 당내 경선이 예고됐다.
최대 승부처인 서울에서는 ‘경선 룰’을 둘러싼 갈등이 수면 위로 올랐다. 민주당 서울시장 후보로 나선 김영배 의원은 이날 MBC 라디오에서 3~4월 진행되는 1·2차 경선 과정 중 온라인 토론회가 단 2회만 잡혀 있는 점을 거론하며 “당이 ‘맹탕 경선’을 할 우려가 있다는 문제 제기가 있다”고 지적했다. 김 의원은 “당원들에게 제대로 된 검증·토론·정책을 제시해야 하는데 ‘3무(無) 깜깜이 경선’이 될 우려가 있음에도 당이 귀를 막고 있어 답답하다”고 비판했다. 상대적으로 인지도가 낮은 후보들에게 불리한 룰이라는 취지다.
또다른 서울시장 후보인 전현희 의원도 소셜네트워크서비스(SNS)에서 “후광에 기댄 거품성 인기여부로 민주당 대표선수를 뽑는 묻지마 경선이 되어서는 안된다”며 “소수의 시청자가 지켜보는 단 2번의 온라인 토론으로 제대로 된 검증 없이 후보를 결정하는 맹탕 경선으로는 서울시장 자리의 중요성과 책임이 너무나 막중하다. 다양한 방식과 절차로 당원과 지지자들에게 후보들에 대한 알권리 충족과 풍부한 검증의 기회가 제공되어야 한다”고 주장했다.
제주와 전북은 이른바 ‘12·3 비상계엄’ 정국의 후폭풍이 여당 내 경선판의 뇌관으로 떠올랐다. 제주는 비상계엄 당시 오영훈 지사가 도청 청사 폐쇄를 지시하는 등 미온적으로 대처했다는 이유로 고발전이 시작됐다. 제주도지사 경선에는 현역인 오영훈 제주도지사, 문대림·위성곤 국회의원 등 3명이 참여할 것으로 보인다. 전북 역시 이원택 의원이 김관영 지사를 향해 ‘계엄 방조’ 의혹을 제기하며 진흙탕 공방으로 번졌다.
충북도당은 최근 불거진 ‘권리당원 명부 유출’ 사태가 변수로 떠올랐다. 당원 명부 유출로 투표의 공정성이 심각하게 훼손됐다는 후보들의 거센 반발이 이어지고 있기 때문이다. 이에 도당은 기존 ‘권리당원 50%·일반국민 50%’ 합산 방식의 경선 룰을 수정해 ‘100% 국민참여경선’으로 전면 전환할지 여부를 두고 막판 고심을 거듭하고 있다.
