강남역 일대서 ‘셔츠룸’ 불법전단지 대량살포한 총책 구속

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 6일 09시 36분

불법전단지 살포 총책. 서울경찰청 제공
서울 강남역 일대에 청소년 유해매체물인 불법전단지를 대량 살포한 총책이 구속됐다. 불법전단지 살포 총책이 구속된 것은 이번이 처음이다.

서울경찰청 풍속범죄수사팀은 6일 청소년보호법 위반 혐의로 총책 A 씨를 구속 송치, 공범 7명은 불구속 송치할 예정이라고 밝혔다.

A 씨는 지난 2024년과 2025년에 강남역 일대에 ‘셔츠룸’ 등 선정적 문구가 포함된 불법 전단지를 무더기 살포하다 두 차례에 걸쳐 경찰에 검거되자 부천·일산으로 이동해 동일 범행을 지속한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난해 7월부터 올해 2월까지 A 씨를 포함한 전단지 살포자 4명, 연계된 유흥업소 업주·종업원, 전단지를 제작한 인쇄소 업주 2명 등 총 8명을 순차적으로 입건했다.

경찰은 인쇄소를 압수수색하는 과정에서 A 씨가 강남 일대 단속을 피해 부천과 일산 지역에 살포할 전단지를 제작 의뢰한 정황을 포착했다. 이후 경찰은 체포영장을 발부받아 A 씨를 체포하고 신병을 확보했다.

서울경찰청 관계자는 “무질서한 불법 전단 살포 행위는 더 이상 경범죄가 아니다”며 “앞으로도 전단지 살포자뿐 아니라 제작 브로커와 인쇄업자, 의뢰자까지 수사를 확대해 엄정 대응하겠다”고 전했다.
#총책#불법전단지#강남역#총책 구속
김예슬 기자 seul56@donga.com
