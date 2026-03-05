與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

더불어민주당은 5일 경남도지사 후보로 김경수 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령정무수석비서관, 인천시장 후보로 박찬대 의원을 단수 공천한 데 이어 세 번째 단수공천이다.
김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다”며 “김경수 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다”고 밝혔다.
그러면서 “이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준”이라고 설명했다.
그는 “5극 3특 시대의 경상남도를 이끌 적임자로 김경수 후보가 매우 적합하다는 결론을 내렸다”면서 “부울경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다. 이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다”고 강조했다.
그러면서 “올곧은 김경수 후보의 높은 경륜과 능력이 실현될 수 있도록 도민과 국민 여러분께서 애정 어린 관심과 격려를 부탁드린다”고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0